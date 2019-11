Hugo Lemos

Tenía 20 años de edad, hace casi otros 20, cuando entré a la Redacción de este diario a trabajar por primera vez. Era de mañana, y luego de la charla de rigor con quien fue Secretario de Redacción por muchos años en este periódico, Alberto Rodríguez, me pidieron que desgrabara una entrevista realizada por otro, ahora ex, periodista de EL PUEBLO, Juan José Aramburú, que le había hecho a alguien de OSE.

Enseguida me dieron la oportunidad de hacer mi primera nota, era febrero y como no podía ser de otra manera, me pidieron que entrevistara a un conjunto de carnaval que había venido de visita a la Redacción.

Luego sobrevinieron muchas experiencias más y todo fue siempre así, con una vorágine tal donde los tiempos nunca dan, donde las notas nunca pueden ir todas, donde a la información hay que saber seleccionarla y donde armar cada edición del diario, tiene tanto de misticismo como de aventura.

Hasta hoy, en todo este tiempo, siento que ha sido, es y será, puro aprendizaje. Teniendo la mentalidad de actuar como si cada día fuera el cronista nuevo. El trabajo en el diario me fue desafiando cada día y la única idea que me surgía era aprender cada vez más, para hacer mi tarea de la mejor manera posible.

El periodismo te enseña a ser protagonista de la historia en primera fila, a poder ver los acontecimientos desde un lugar privilegiado para contarlo a todo el público y allí la responsabilidad se hace enorme, porque la gente quiere saber, pero sobre todo, la gente tiene que saber y si tiene que saber, tiene que hacerlo de la mejor forma, con información veraz, fidedigna e imparcial, que la ayude a tomar las mejores decisiones.

Parta eso es importante formarse. Pero además, saber formarse con los que hacen del periodismo algo tan importante como hermoso, el arte de saber contar. Mucho se discute sobre la capacidad de los periodistas y si estos están a la altura de las circunstancias, yo siempre repito lo que decía quien fue mi Maestro Claudio Paolillo, con quien tuve el privilegio de ir a clases y sobre todo, a quien leía y escuchaba para saber cómo era eso de hacer periodismo del bueno, algo que se intenta aunque muchas veces no se consiga, “para ser periodista hay que tener dos elementos claves: pasión y adrenalina”; nos decía. Y eso es prácticamente el 50% del trabajo, el resto: saber escribir, hacerlo lo mejor posible, ser responsable y comprometido, viene por añadidura.

Mi experiencia es de 20 años haciendo de todo, desde la cobertura in situ de las últimas tres asunciones presidenciales, hasta una reunión de vecinos preocupados por la inseguridad o una reunión política de la cual pueden salir decisiones que nos afecten a todos.

Pero la reflexión principal que queda de todo esto, en los tiempos que corren y aprovechando los 60 años de este diario, es que como decía el Maestro, “el periodismo hoy importa más que nunca”, porque Internet es un mundo fabuloso, las redes sociales son una herramienta sin igual, pero si los periodistas no sabemos decantar de todo ese mundo y de esas herramientas que la aldea global nos propone, lo que realmente sirve, es veraz y tiene que estar en conocimiento de la gente, solo estaremos contribuyendo a la desinformación y a la confusión pública, para que el caos reine y unos pocos se beneficien.

Además de ser un derecho humano elemental, la libertad de prensa es la que mide el nivel de democracia de los países, hoy el Uruguay goza de buena salud en este tema, justo cuando EL PUEBLO cumple 60 años de vida, lo que importa de todo esto, es el legado que el diario debe trasmitirle a las nuevas generaciones, principalmente de salteños, que la verdad debe ser el valor fundamental para que una sociedad crezca y se desarrolle, y eso trasciende el tiempo.

En lo personal, como dice el tango, 20 años no es nada si pienso en el tiempo vivido, pero mucho como aprendizaje, así que celebro la oportunidad de entrar por el umbral de este edificio cada día, celebrando por las ganadas y por las perdidas, agradecido con la familia Martínez, Adriana, Julio y Walter (que siempre está) pero también con mis compañeros de cada día, con quienes me alimento de sus pensares y decires, pero sobre todo por poder seguir compartiendo con ustedes cada jornada. Gracias.