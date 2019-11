Con alegría hoy 15 de noviembre de 2019 festejamos los 60 años de Diario El Pueblo, sesenta años de vida periodística, sesenta años acompañando el acontecer salteño y de la región.

Hoy no podemos dejar de mencionar a todos y cada uno de las personas que día a día trabajan para que el diario mañana a mañana esté en la calle, en los quioscos, en los hogares que lo reciben a través de los canillitas,vendedores independientes. Sin dudas hoy es un día muy importante en la historia de Diario El Pueblo, mantenerse durante tantos años no es tarea fácil, solo la entrega y el cariño hacia el trabajo diario lo hacen posible.

Distintos gobiernos, distintas épocas, distintas crisis, distintos tiempos de auge,distinta tecnología, pero siempre la misma responsabilidad, con errores y aciertos, con la convicción de dar lo mejor pero sabiendo que sin autocrítica no hay crecimiento.

Duelen los errores, marcan, porque en definitiva el mayor patrimonio con que contamos los medios de comunicación en general y El Pueblo en particular es la credibilidad.

Por muchos años, no solo porque al ser una empresa periodística alberga a una cantidad importante de trabajadores sino porque Diario el Pueblo intenta ser una voz, tu voz, tal como lo reza el eslogan que más allá de ello es el sentir y pensar de la dirección de este diario.

Adriana Martínez