José Luis Toriani

El día a día en el diario es apasionante, hay días dónde las cosas fluyen por si solas, hay muchas actividades deportivas y la cobertura informativa ésta garantizada de por sí. Pero también existen de los otros, cuando la noticia está ahí pero hay que trabajarla más para que se muestre y salga a la luz publicada en el papel. En unos u otros días la motivación es la misma, el rastrear el dato, el confirmarlo, el escribir lo más simple posible para el entendimiento del lector o cubrir el partido y luego pasarlo lo más objetivamente posible para que el lector tenga una idea de cómo fue que pasaron las cosas.

En lo personal llegamos a EL PUEBLO de la mano de Luis Alberto Giovanoni, e l «Ruso», quién conocía mi labor periodística en Radio Arapey y me recomendó a la directora del diario, Adriana Martínez.

Allá por el 2000 se me abrió un nuevo campo fértil para seguir en el mundo de la comunicación, primero escribiendo sobre baby fútbol (deporte número uno en integración social en Uruguay), luego de ciclismo y los domingos con la cobertura del fútbol local.

Unos años después me sume por completó al staff permanente de Deportes, ya cubriendo otros deportes junto al resto de los compañeros.

La satisfacción de la misión cumplida es ver al otro día que todo salió bien, que lo que escribiste va a ayudar a promocionar un espectáculo deportivo, va a vincular a mucha gente a practicar ese deporte o simplemente va a ir a verlo. Muchas veces en el mundo de la redes sociales se toma una foto de la noticia del diario papel y se la difunde a través de Facebook, Twitter o Insatagram, agradeciendo al medio el haber publicado tal o cual cosa.

El diario vivir de trabajar en el diario te lleva a jugar adelantado, planificando lo que se viene, coordinando las actividades para luego plasmarlo al papel o a la pantalla para que esa noticia se amplifique a miles de salteños que siguen apostando por la prensa para informarse a lo largo de estos 60 años de historias narradas en papel.