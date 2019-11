En esta sección intentaremos rescatar algunas de las anécdotas que nos tocaron vivir en forma jocosa en ocasión de nuestras actividades ya presencialmente ya por las “mentas” que existían cuando nos incorporamos a EL PUEBLO. Una que no vivimos personalmente pero fue tan celebrada que sus repercusiones llegaron hasta nosotros, fue la solicitud de taxi.

Para ubicarnos en aquellos tiempos digamos que había o tres de los “personajes” que trabajaban por entonces en el taller de impresión de EL PUEBLO, Germán “Fochi”, Piñeiro, el “brasilero” Silva, Badano y otros que no conocimos, pero cuya memoria recordaba siempre el entrañable “pajarito”, Néstor Flores.

Coincidentemente, dos o tres de estas personas al terminar de armar el diario en la madrugada se dirigía al mismo barrio Almagro o “La Estrella”, saliendo hacia el Sur y pasando por entonces frente al Hospital, adonde había una casilla telefónica con el número correspondiente, que era por entonces (ni se soñaba con los teléfonos móviles o celulares).

Cuando se necesitaba un taxí se llamaba a estos números y ellos respondían atendiendo el servicio requerido.

La anécdota de referencia sucedió una madrugada en que al salir del diario estos “personajes”, llovía a cantaros. Cuando ellos se aprestaban a salir vieron que el Secretario de Redacción, por entonces Fulvio Cousín, un hombre que andaba cerca de 2 metros de alto, más bien fornido, de pocas palabras y con fama de “pesado”, insistía en llamar un taxímetro, pero con la madrugada lluviosa la docena de coches no daba abasto. Según dicen por entonces era bastante habitual que los periodistas portaran revólver, y se decía que Cousín era uno de estos.

Cuando los susodichos pasaban frente al Hospital escucharon que el teléfono de la casilla, que estaba al alcance de todo el mundo, estaba llamando y dijeron.

– Este es Cousín.

– Ni corto ni perezoso, uno de ellos levantó el teléfono y expresó taxi del hospital…

– Me podría enviar un coche a EL PUEBLO, fue la solicitud…

– Aquí no hay taxis para p…, fue la respuesta de quien levantó el teléfono.

Por entonces las dos cuadras que distanciaba a EL PUEBLO, del Hospital, eran de adoquines y frente a EL PUEBLO había una bombita de luz que pendía al medio de la calle.

Cuenta gente que trabajaba en aquella época que Cousin se fue hasta el medio de la calle y blandiendo el revólver apuntaba hacia la parada de taxis del Hospital y vociferaba.

Los que conocían la anécdota sostenían que sus autores no pasaron cerca de Cousin por un mes, temiendo que reconociera la voz…

UNA BROMA PESADA

A esta tampoco la vivimos personalmente, pero lo que recordaban quienes la contaban era esto: Por entonces “El País” tenía un joven corresponsal en Salto, José Ruben Bottaro (Cacho) que había asumido no mucho tiempo atrás y por lo tanto era poco conocedor de los “Gajes” del oficio, aunque profesaba una gran pasión por lo que hacía.

Eran tiempos en que muchos allegados a EL PUEBLO solían darse una vuelta por el diario que mantenía una especia de Foro de debate y simplemente de conversación e integración.

Sucede que por entonces “alguien” tuvo problemas con la firma para la que trabajaba. La empresa para la que prestaba servicios publicó en “El País”, un pequeño aviso en el que informaba que “fulano de tal” ya no desempeña la representación de la firma, ni está autorizado a realizar ninguna actividad en nombre de esta…

A los participantes del “foro” de esos días no se les ocurrió mejor idea que gastarle una broma al corresponsal y “alguien” lo llamó por teléfono haciéndose pasar por el hombre desvinculado de la empresa.

Le dijo en términos similares

– Quien es EL País para publicar algo que me involucra, si Ud. no sabe ni como fueron las cosas…El País y Ud. en particular son grandes atrevidos. El joven corresponsal a quien nada le costaba montar en cólera, enseguida se puso a defender el matutino para el que trabajaba, sosteniendo que si se publicó eso es porque algo se habrá probado…

– La conversación fue subiendo de tono al punto que quien había llamado por teléfono (el cura “Manolo” Dibar), era un verdadero “maestro” para hacer “entrar” a los demás.

Conclusión le desafió a encontrarse personalmente en la calle para ver si era capaz de sostener como hombre lo que le respondía por teléfono.

– Pero ¿Cómo le voy a reconocer si yo no sé quien es Ud?

– Iré de gabán (un saco de abrigo) oscuro y con un diario debajo del brazo

Una vez colgado el teléfono el joven “se apretó” al punto que consultaba a uno y otro (todos estaban en el tema menos él) si era conveniente que concurriera, si era mejor ir armado o no…

Llegado el día y a la hora programada, luego de muchas dudas el joven bajó desde EL PUEBLO hacia la esquina del Palacio de Oficinas Públicas donde se había pactado que tendría lugar el encuentro.

En el lugar se hallaban todos los funcionarios de EL PUEBLO, algunos acostados “de panza” detrás del monumento, porque no querían perderse el encuentro. Cuando los presuntos “adversarios” bajaban por calle Artigas, finalmente el corresponsal reconoció al cura y le espetó “era vos desgraciado…”, pero el “jabón” se lo llevó.

En fin de tantas anécdotas de tiempos en que no sólo se trabajaba, sino que también se amenizaba la tarea con muy buen sentido del humor…

SE “AHORCÓ” EL RUSITO

Eran años diferentes a los de hoy. A primera hora de la mañana unos 50 “canillitas” se agolpaban frente a la ventanilla de distribución de EL PUEBLO y luego salían a vocear (anunciar) el diario por toda la ciudad.

Pero también la rivalidad era mucha y los líos frecuentes. Por eso que en esta etapa Jefatura de Policía disponía de un Policía para controlar el orden en esta entrega.

Quien cumplía habitualmente esta función era el agente llamado “Polenta” Miños un milico de entonces, respetado y conocido por todo el mundo, pero que con su sola presencia imponía orden. Claro que siempre había caso excepcionales.

Sucede que en una oportunidad, mientras los impresores esperaban la entrega del diario por parte de los tipógrafos que apuraban las últimas tareas, se les ocurrió gastarle un broma al Policía.

Para ello decidieron “Vestir” con la ropa de trabajo del “Rusito” Batosky a un improvisado muñeco, mientras que cura Manuel Dibar (cuando no), por entonces uno de los impresores de EL PUEBLO, le ató una soga al cuello y desde atrás de un cajón le hamacaba.

Esta figura en la penumbra del depósito de papeles que se hallaba en el fondo donde actualmente se levanta la Redacción, era realmente tétrica.

Apenas empezaron a llegar los primeros “canillitas” uno de los “compungidos” impresores le dijo “pobre Rusito, no andaba bien últimamente…

– ¿Pero qué pasó fue la pregunta casi inmediata?

– Se ahorcó allá en el fondo….

Ese fue el detonante, porque de inmediato el improvisado vocero salió disparado hacia el centro de la ciudad y todo el mundo se enteró. Cuando llamó la Policía para saber que había pasado en EL PUEBLO, hubo que explicar largo rato porque hasta el “Polenta” había visto “el muerto”, que dicho sea de paso aún hoy goza de excelente salud…