Jorge Pignataro

El hombre o la mujer se ubica frente a la pantalla en blanco. El blanco se parece a la «nada inicial» que menciona el Génesis. A partir de ella hay que crear. Ese hombre o mujer es periodista. Tiene como material en bruto los aconteceres de la vida diaria (que no distan mucho del «Caos original») y como herramienta de creación (¡cuándo no!) la palabra. Dios, dice la Biblia, creó todo desde la nada; el periodista crea, con los retazos de mundo que están a su alcance, un mundo propio para dejar en las manos de los lectores. De ahí la sencilla y algo exagerada pero honda metáfora que llevó al poeta Huidobro a decir que quien escribe «es un pequeño Dios». Si Dios creó el mundo original o primero, quien escribe está creando los propios, esos otros mundos múltiples y paralelos que, en definitiva, «están todos en éste», al decir de Elluard.

Crear es un acto de alegría. Pero fácil nunca. Un diario tiene que estar en las manos del pueblo todos los días. El periodista debe entonces crear cada día, de todos los meses, de todos los años. Si a esto lo pensamos como suma cuyo resultado es 60 años, hay que concluir que la labor de EL PUEBLO es quijotesca, verdaderamente. Más tratándose de un medio de prensa de un país pequeño, y más aún del interior, que no se refugia en el ritmo incesante de anchos bulevares ni en la sombra de altos edificios, donde habitualmente elige vivir el Poder. EL PUEBLO tiene únicamente el poder del esfuerzo, de la tenacidad y el compromiso de cada una de sus piezas, entre las que también cuentan (y son el gran objetivo) sus lectores. También crea quien lee y relee, comprende y asimila, analiza, interpreta o cuestiona, porque eso es reelaborar (re-crear) cada texto.

Una vez, un colega que había pasado por varias radios, al ingresar a trabajar a la más prestigiosa y escuchada del medio, comentó: «Ahora parece que de golpe empecé a correr en Fórmula 1». A mí, en cambio, me tocó desde un principio estar en Fórmula 1, en diario EL PUEBLO. Simplemente, porque es fácil palpar en las calles que somos «la voz del pueblo», la referencia ineludible para miles de personas. La pluma debe, por lo tanto y sin lugar a excusas, estar cargada siempre de la mayor sinceridad, justicia, responsabilidad y honestidad intelectual posibles. No sólo para alcanzar buena imagen en la materialidad del papel o luminosidad de la pantalla. También, y sobre todo, porque hay aquí un equipo humano que sabe que lo primordial es informar para formar, para contribuir a la educación del pueblo, algo que no siempre se ve (nada más inmaterial y valioso que la educación) pero que si falta, duele. José Luis Guarino, periodista de EL PUEBLO durante muchos años, lo explicó insuperablemente: «Educar la sensibilidad: ahí está la clave. Es como ajustar la afinación de las cuerdas de un violín. El espíritu afinado vibra armoniosamente ante las maravillas de la creación. Educar la sensibilidad es un proceso indispensable para valorar la verdad». Por ese camino también se encontrará a este diario, hoy con sus 60 años y siempre; en el camino de lucha para que los ciudadanos conozcamos y nos conozcamos un poco más. Ser parte de EL PUEBLO, no puede significar otra cosa que la felicidad de trabajar con la seriedad y el compromiso como mejores armas. En el camino estamos.

¡Salud!