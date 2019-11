Enrique Cesio comparte sus recuerdos

«Lo que puedo aportar de diferente es una etapa en la que muy pocos están vivos, si no es que soy el único», nos comenzó a decir el escribano Enrique Cesio, quien accedió gentilmente a compartir sus recuerdos de los orígenes de EL PUEBLO.

LA GÉNESIS

«Si contamos la idea de sacar un diario con orientación cristiana, nos tenemos que remontar probablemente al 52 o 53, cuando al entonces Obispo Auxiliar de Salto, Monseñor Caballero, le pareció que debía tener una voz donde la ideología cristiana no fuera demasiado ostensible, que fuera también amplia en cuanto a la recepción de la información y que tuviera la posibilidad de expresar el pensamiento católico. A Monseñor Caballero prácticamente lo trasladaron casi enseguida al Obispado de Minas, pero quedó un primer empuje, que fue la creación de la Impresora Sarandí».

«Por referencias de una Diócesis que era muy grande en ese momento, y abarcaba al departamento de Soriano, los obispos conocían una pareja de imprenteros que tenían una pequeña imprenta en Mercedes, Juan Carlos Acosta y Mariano Bacigalupi. Entonces, los invitaron a trasladarse a Salto y se instalaron con un taller de impresión en la esquina de Treinta y Tres y Rivera, donde hoy hay un guardacoches. Era un salón donde esa Impresora Sarandí, que era una S.R.L., estaba manejada en lo que se refiere a la parte gráfica por estas dos personas mercedarias, y el administrador era nada menos que Don Juan Hermann, el queridísimo director del Liceo Nº 3».

«Allí, mientras se trabajaba, la idea era de que los tres encargados tuvieran su remuneración, pero que hubiera una ganancia que fuera financiando la compra del local y el equipamiento futuro de otra sociedad, que se llamó Editorial Sarandí S.A., en donde la Diócesis hizo un planteo a todos los católicos de Salto y de Artigas, solicitándole las compras de acciones. O sea que, el diario en su principio no tenía un único propietario sino te diría que fueron decenas de accionistas».

«Se designó un directorio, donde estaban Don Alipio Farinha, el doctor José Zanotta, Guillermo Acosta, Omar Burutarán, Antonio De Rezendes, y me debo estar olvidando de alguno. Ese directorio se encargó de la compra del edificio donde todavía funciona EL PUEBLO y de la compra de la famosa rotoplana».

«Mientras se hacía todo ese proceso, se compraron 70 toneladas de papel, importado directamente, porque estaba la expectativa, yo diría triunfalista, de que el diario iba a ser una cosa avasalladora».

LA REDACCIÓN

Pasemos ahora a la parte «de formar un equipo que tuviera una cierta capacidad como para manejarse en la redacción. El directorio eligió al profesor Adolfo Silva Delgado, uno de los maestros del profesorado de Historia de Salto, y empezaron a buscar gente que pudiera acoplarse a ese proyecto. Entre tanto, en 1958, hubo elecciones, yo recién recibido participé de la Unión Cívica del Uruguay, y entre las cosas que se hicieron en la campaña electoral fue la edición de un semanario que se llamaba ‘Reforma Popular’, referida a una de las reformas constitucionales que en ese momento se planteaban en el acto electoral. A raíz de mi actuación como encargado de la Reforma Popular, parece que descubrieron que yo podía ser un elemento de apoyo a la dirección intelectual que ponía Silva Delgado».

«Para ser bien anecdótico, una noche después de una reunión en la Unión Cívica nos fuimos a la esquina de lo que todavía era la Confitería París, y ahí me invitaron a participar. A partir de ese momento me dijeron, ‘te tenés que preparar’. Entonces me mandaron con Acosta, con el cual ya había trabado cierta amistad en relación a la factura de la Reforma Popular. Fue muy interesante porque cuando hablé con Carlitos –que era como le decíamos cariñosamente-, me dijo, ‘bueno, desde el punto de vista de la redacción y desde el punto de vista de la capacidad de sintetizar la noticia, yo creo que ya estás más o menos preparado, pero no sabés nada de la materia tipográfica, y para trabajar con linotipo, con rama y con titulares hechos en un componedor tipo por tipo, precisás tener una noción de lo que es el taller. Así que andá y decile a tu mujer que te haga un delantal de tela gruesa y vení todas las tardes que te voy a enseñar’, y allá me puso a hacer composición de títulos y aprender los cuerpos de letras, las variantes de las columnas, los cíceros, todo ese tipo de cosas que hoy se realizan a través de una computadora».

«Ahí pasamos unos cuantos meses mientras esperábamos.

Primero llegó el papel, pero no llegaba la máquina. Después fue todo un drama porque la máquina vino desarmada. Entonces entre Acosta y otros más, pasaron unos dos meses hasta hacerla funcionar. Se llamaba rotoplana, porque era un sistema por el cual se ponían las planas, es decir, las páginas armadas. Me acuerdo que era un drama porque la rama es un rectángulo de metal en el cual se va poniendo el diagrama, los títulos y todo lo demás. Después se la aprieta con unas cuñas, pero si no las apretás bien, se desfonda todo, y alguna vez pasó, lo cual era retrasar la salida».

LLEGÓ EL MOMENTO

«En ese proceso, llegó un momento que se estaba más o menos en condiciones y vino la prueba, es decir, cuánto demorábamos en hacer el diario. Y nos arriesgamos a hacer una página, empezando desde la redacción de la noticia, el diagramado y la puesta en práctica con la linotipo, la armazón y la impresión. Esa prueba nos llevó ocho horas (risas), porque todos le errábamos en alguna cosa y cuando íbamos a levantar, se aflojaba todo. Pero después se fue mejorando el proceso».

«Llegó el momento y se fijó el 15 de noviembre, dos meses antes, como la fecha de salida. Y ahí, todos íbamos a ser la experiencia práctica que empezaba por un grupo de redactores, el editorial que hacía Adolfo Silva, las líneas generales que las marcaba todos los días de cuáles eran los asuntos preferenciales, y un equipo donde estaba Fulvio Cousin, profesor de geografía, José Mandarano, empleado de OSE; Carballo, que posteriormente se fue a la Argentina y editó un diario en Laferrere en Buenos Aires; Ruben Luraschi. En la parte deportiva estaba Aceré Francisco Echeverz, Pinocho Pascale. No me acuerdo muy bien si ya estaba el Coco Campanella, pero creo que no. Leopoldo Guerra, y yo, que estaba a cargo de la parte de diagramación y relación entre redacción y taller».

«Las primeras ediciones, durante uno o dos años, nos llevaron mucho trabajo. Yo salía del diario a las cuatro o cinco de la mañana. En alguna ocasión, teníamos que esperar, ya teníamos el diario pronto, pero no sabíamos si se daba o no el golpe de Estado. Entonces estábamos esperando. Al final, a eso de las 5 y media les dije a los muchachos, ‘vamos a imprimir poniendo situación crítica’ o algo por el estilo, pero no pudimos confirmar la famosa foto de la entrada de los militares al Palacio Legislativo».

«Entre las cosas que se agregaron como novedad, fue tener una teletipo, fuimos los primeros en el interior que tuvimos a la Agencia France Press en directo. Para eso nos dio una mano formidable Cecilio Curubeto, el padre era el cónsul argentino, vivían a la vuelta del diario, y además él estaba especializado en radio. Después tuvieron varios cines, cuando funcionaba a pleno el cine como entretenimiento».

«Ese día fue de un trabajo infernal, terminamos y en la puerta había no menos de veinte canillitas. Entregamos el primer diario a las cinco y media de la mañana. El titular principal del Nº 1 se refería al Sputnik. Y como buen diario católico, fui al final de una misa que el directorio estaba celebrando en la capilla del ex seminario junto con Monseñor Viola, que había sido el Obispo titular de la Diócesis y que aunque no estaba demasiado de acuerdo, después afirmó la idea».

«En la tapa del Nº 2 o el Nº 3, hay una foto que sacó Fernando Apa, que era uno de nuestros fotógrafos, en calle Uruguay con un grupo de canillitas, algunos descalzos, mostrando el diario. Es una foto muy afectiva».

UN POCO NOVEDOSA

«La redacción era un poco novedosa, porque ahí venían, por ejemplo, tipos como Enrique Amorín, porque era muy amigo de Adolfo Silva y que murió al año siguiente, entonces venía y miraba justo el día que llega la noticia de otra de las conquistas en la que los rusos se estaban adelantando, y él, como buen comunista, celebraba haber visto la noticia».

«Hoy tengo la impresión que pecamos de optimistas y de no haber captado exactamente qué es un diario local, porque nosotros por tener ese elemento (teletipo) que era único, le dedicábamos la primera y quizás la segunda página a lo internacional, y por creer que además de informar, opinar y entretener había que hacer una tarea de carácter cultural, y entonces le dimos mucho espacio a artículos culturales que en realidad, eran para una minoría».

«Presentábamos un diario que trataba de ser al modo de un diario nacional, dándole mucho espacio a la información internacional y mucho a lo cultural. Yo creo que los diarios deben hacerlo, pero también hay una clasificación especial para lo que es un diario del interior. Entonces, con el tiempo, las setenta toneladas que pensábamos que se iban a ir rápidamente, empezaron a alargarse y alargarse, y empezaron a haber problemas de lo que creíamos que íbamos a vender y no vendíamos».

REFLEXIÓN FINAL

«Yo no sabía que tenía espíritu periodístico, aunque ya las primeras publicaciones periodísticas que hice fue en el año 51. El primero que me publicó cosas en Tribuna Salteña fue mi querido profesor Luis Alberto Thevenet, con el cual habíamos sintonizado muy bien porque a mí desde chico me gustó la literatura y yo tenía con él una relación más allá de la del liceo. Pasaron los años, Tribuna Salteña cerró, después hicieron la experiencia de Verdad Salteña que no funcionó, y Thevenet no podía pasar sin escribir. Entonces, curiosamente él me recibió a mí primero, y yo lo recibí a él por último, porque las últimas publicaciones de él fueron en EL PUEBLO».

«La experiencia de escribir es una cosa que no se pierde más. Uno se jubilará desde el punto de vista técnico, pero por lo menos en mi caso, he seguido escribiendo por un lado o por otro, por lo que he podido, de alguna manera, hasta ahora mantener esa vocación», concluyó.