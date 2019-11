Al finalizar….

La vida es sólo un mojón, un tramo, un pasaje. No hay ser vivo, animal o vegetal que no muera, porque es la muerte lo más seguro que tenemos quienes pasamos por la vida terrenal.

Sin embargo, esto que parece lo más sencillo de entender, es a la hora de asumirlo también lo más difícil. Fuimos criados para la vida, no para la muerte, aunque esta sea inevitable y para los que tratamos de ser cristianos con la muerte no se acaba todo .

Detrás de esto están las guerras, los crímenes, las rapiñas, acciones cometidas por aquellos hombres que llevados por su ambición pretenden tener más, más dinero, más casas, más y mejor coche, más y mejores tierras, más comodidades en la vida.

Felizmente también hay en la vida gente que no comulga con esta óptica. Gente para quien los bienes materiales no son la razón de ser de su existencia.

Todos aspiramos a vivir bien, es decir sin sobresaltos, sin desvelos económicos, sin ver sufrir a nuestros seres queridos y a nadie. Sin embargo son pocos, muy pocos los seres humanos amantes de la verdadera justicia, la honestidad y la solidaridad. Por más que sean muchos los que dicen que así piensan y obran.

MI INGRESO A EL PUEBLO

Supe ingresar a 18 de Julio 151, diario EL PUEBLO, a los 18 años, cuando el diario era aún niño (iba a cumplir 8 años) e ingresé “por broma” diría. Quien me trajo al diario, Juan Carlos Maciel “Maco” compañero de equipo de fútbol en el inolvidable y querido Dublín Central, era desprolijo, incumplidor y demás, pero su compadre y padrino de una de sus hijas, Carlos María Carvallo era en esos momentos hombre de confianza de la dirección del diario, como secretario de redacción y en quien descansaba toda la responsabilidad del personal.

Maciel sabía que nosotros nos habíamos presentado al concurso de corrector convocado por EL PUEBLO, pero habíamos salido terceros. Había ganado Pedro Ramón Quiñones (posteriormente funcionario del Banco de Seguros del Estado donde terminó siendo gerente).

El 2 de noviembre de 1967 a la noche, el corrector comunicó que no trabajaría más. Se presentaba un gran problema para el diario. Maciel presente en esos momentos en la Redacción del diario, “mosqueando” como hacía habitualmente por ser “mimoso” donde se lo omaba como una especie de mascota, era tipógrafo), dijo “yo tengo un corrector…”

Casi como broma le dijeron bien tráigalo y lo probamos. Para hacerla corta, así fue que llegué a EL PUEBLO, de donde hoy me retiro tras más de 50 años de trabajo en los que he pasado por todas las funciones en Redacción y he trabajado en El País, como corresponsal en Salto y otros medios de comunicación capitalinos.

Mucha gente ha pasado a mi lado y de todos he aprendido. De algunos la honestidad, la contracción al trabajo, el coraje necesario muchas veces. De otros lo que no debe hacerse si se quiere respetar y ser respetados. El lema de “la verdad en la caridad” era para nosotros en la primera etapa mucho más que un lema, un compromiso de vida.

El diario de aquellos años era más que un diario un foro donde debatían jóvenes y gente adulta de diferentes ideas, políticas, religiosas, filosóficas, con diferente grado de preparación, de formación y demás. Pasar por la Redacción así fuera para mirar lo que se estaba haciendo, o las noticias que estaban llegando a través de la teletipo instalada en el interior del país, que enía EL PUEBLO, antes de ir al viejo liceo nocturno, de Osimani y Brasil, por ejemplo era casi ineludible para unos cuantos.

Los recuerdos son muchos y se agolpan, sólo mencionaremos algunas personas, esperando que sepan disculpar la falencia de nuestra memoria en muchos otros casos.

En el taller de aquella época recordamos en linotipia (Néstor “pajarito” Flores), Limber Cardozo, Hugo Antúnez, Gaspar Nuñez, Luis Carvallo, Hugo Peñaloza y Severino Añasco. Más acá en el tiempo a don Ramón Larrosa (el “indio”).

Quienes dejaron huella en tipografía: Don”Fochi” Piñeiro, El ”brasilero” Silva, Juan Carlos Maciel, los Acuña, Pekín y su hermano el “toto”, Enrique Cattani, don Ruperto Luis Suárez y posteriormente su hijo Italo que ingresó como linotipista.

Sin olvidar a algunos de los fotógrafos: Darío L. Ferreira, José María Díaz, Armando Aguirre. Posteriormente fue la época de José León “Cheché” Silva que tenía como ayudante al “negro” Julio Fernández, Emeris Arregin y Luis A. Massarino, a quien heredó su hijo Vicente.

En la vieja máquina impresora se desempeñaron: Israel “el loco” Bacci; Mario Godoy, el cura Manolo Dibar, Julio César Moreira y más acá en el tiempo Sergio “el rusito” Batovsky.

EL PERIODISMO DE AQUELLOS TIEMPOS

Fue la etapa más comprometida, de un periodismo más “jugado”, épocas en que no sabíamos si volveríamos a casa o seríamos llevados a algún otro lado al terminar nuestro trabajo.

En la Redacción, por entonces dirigida por el Esc. Enrique Agustín Cesio (con quien alternaban Roberto Zunini Cesio, Ariel Díaz Pérez y Ricardo Castro Blanc), recordamos a Carlos Ma. Carvallo, Francisco Arizcorreta, Fausto Carcabelos, Wilson “Quito” Cardozo, Carlos Díaz Cattani y luego su hermano Juan José, Julio Presentado, Carlos Díaz Abreu y Antonio Dávila. El por entonces estudiante de los cursos de Derecho, Ariel Díaz Pérez.

También tuvieron un pasaje fugaz: Enrique “Ojito” Quintela, destacado jugador de básquetbol en aquellos años; el aduanero Carmelo Cessarini, el hoy fiscal Dr. Eleazar Leal y los maestros: Jorge Machado, Julio César Presentado, Juan Rocca, Carlos Díaz Abreu y tantos más que ya no recordamos.

El deporte estaba por entonces en manos de un equipo liderado por Aceré Francisco Etcheverz, luego Juan José Campanella, Eleazar Rodríguez del Valle, José Luis Guarino, José R. Alfieri y Hasta Ramón A. Fonticiella y Mario Armengol Suárez.

Cuatro personas nos vienen a la memoria en la Administración, José R. Alfieri, Ana Pasos, Pablo Massa y Dorita Pasos. Ya Pedro Quiñones había concursado e ingresado al Banco de Seguros del Estado, adonde le seguiría Pabla Massa, dejando lugar a Aníbal “Pipín” Frioni en la distribución del diario.

Los publicistas que frecuentaban el diario eran esencialmente tres: Antonio Oliva Stabilito, el inolvidable Antonio, con su bonhomía y siempre con una broma a flor de labios que disfrutaba él antes que nadie y fumaba sus infaltables “oxibitué”, Henry Ferradini Rossi, creador del eslogan “La República de Salto Nuevo” y Sebastián Guerra Apa, que se firmaba SOGA.

Nos vienen a la memoria algunos de los infaltables en la tertulia que se formaba a media noche, el “Vasco” Arce, el cura Pedro Wheiler Schiavonne (Pelado) entre otros…

Pero con todo esto era sólo la parte visible del “iceberg”, porque la dirección y conducción de EL PUEBLO, descansaba en la Iglesia Católica y en un grupo de allegado elegidos con participación del Obispo que integraban el directorio de Editorial Sarandí S.A.

No se nos escapan las reuniones del directorio, en las que vimos a José “Pepe” Zanotta; hombre de gran prestigio, al Quim. Areol Teixera, a Lorenzo Martínez Izquierdo y Alfredo Ferrere, entre otros…

EL ÚNICO DIARIO DEL URUGUAY QUE SUFRIÓ UN ATENTADO DE LA DICTADURA

Fue el único diario del Uruguay que sufrió un atentado en aquellos años de dictadura. En vísperas de un feriado, al otro día no había diario, allá por la década del 70, “alguien” intentó incendiar las máquinas, pero felizmente no tuvo éxito.

Tanto fue un atentado, intento de incendio, que pese a que estábamos en dictadura y este era un diario acusado de ser “izquierdista”, el directorio del Banco de Seguros así lo reconoció y pagó la póliza que tenía la empresa.

Imposible olvidar la etapa en que el Centro Comercial, los rematadores rurales y otros representantes de la denominada derecha, le hicieron un boicot a EL PUEBLO, que prohibía anunciar en el diario so pena de ser expulsado de estas instituciones y honestidad obliga el rematador Elbio Llobet fue el único que desafió la ira del Centro Comercial y siguió anunciando.

Pese a ello el diario subsistió.

LA ÚLTIMA ETAPA

No fue fácil pasar de aquel diario pleno de idealismo, de ideas y de compromiso, al actual donde primó siempre la parte comercial, donde debimos asumir un rol no siempre comprendido ni entendido, tratando de orientar en algunos aspectos la función de un medio de comunicación social, cuyos “dueños” en alguna medida son Uds. los lectores, porque son una opinión incidente.

La visión del empresario Walter Martínez Cerrutti y Flía, quien asumió la tarea de hacerse cargo del diario cuando llevaba ya casi seis meses de cerrado y su nueva conducción con sus vaivenes y sinsabores, además de sus grandes satisfacciones.

En lo personal sólo aspiramos dejar una contribución a la reflexión a formar opinión a que se distinga más allá de las versiones interesadas de cada sector, vocero o agrupación.

Que seamos capaces de analizar, identificar fuentes, distinguir entre un rumor, una versión y un hecho debidamente verificable. Vale decir entre algo verdadero y algo falso o dudoso al menos.

Si hemos logrado cumplir en esta dirección, entonces estamos satisfechos.

Alberto Rodríguez Díaz