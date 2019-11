Reflexión 60 años

Sin dudas sesenta años no se cumplen todos los días, en el caso de un medio de comunicación escrito, donde la noticia tiene que estar en cada jornada, y cada mañana temprano al servicio de los lectores, nos parece que es un aspecto que potencia aún más lo que es la labor de todo el entorno que rodea al medio en cuestión, Puntual, y específicamente hablamos del nuestro, de diario El Pueblo, que más allá de que a título personal nos tiene cómo funcionario en la labor periodística (Deporte s) desde hace casi dos décadas, nos consta que en estos sesenta años el diario ha mantenido siempre una línea, y una política de trabajo que se ha sostenido en el tiempo, y sin dudas esto ha sido una marca registrada en lo que hace a una forma, y visión de «encarar», y tratar la noticia en todos los ámbitos, y en cada rubro de la información.

El cuándo, cómo, y porque, tres palabras básicas y fundamentles a la hora de informar, no han dejado nunca de hacerse notar en la información que diario El Pueblo brinda a sus lectores cada día, y en este caso puntual desde hace sesenta años. Queda claro también que no es fácil ni sencillo, en tiempos donde las redes sociales se han instaurado definitivamente en el mundo y en la gente. Por eso tenemos claro que hay que mantener la línea y redoblar esfuerzos, para que la información que se brinda a diario sea lo más veraz e informativa posible. La palabra escrita es eso, lo escrito, escrito está, por eso desde nuestro diario siempre la política fue, y será, la de brindar la noticia de la forma más seria, responsable, e informativa posible. Ustedes nuestros estimados lectores nos eligieron, y nos siguen eligiendo cada día, eso nos congratula sin dudas, pero también nos obliga a redoblar voluntad, esfuerzo, y a seguir trabajando sin pausa, a modo de seguir mejorando cada día. Sesenta años no se cumplen todos los días, gracias infinitas a todos, a la gente, a nuestros fieles lectores, y también a la dirección del diario por permitirnos ser parte del diario de los salteños. ¡Feliz Aniversario diario El Pueblo!

DANIEL SILVEIRA