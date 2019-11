Sara Ferreira

Trabajar en un medio de comunicación como EL PUEBLO es un privilegio en nuestro departamento, ya que el público lo considera un medio serio, al punto que muchas veces por diversos motivos, recurren a este diario para tomar como prueba lo que se informó.

Nuestro deber es brindar una información lo más certera posible, lo cual a veces no siempre es fácil, ya sea porque se cuenta con poca información, porque a veces la fuente pide no ser identificada y también porque a veces nos sentimos comprometidos con los clientes que piden que cierta información no sea dada.

Ello implica en muchas ocasiones perder esa parte porque nuestro compromiso es mayor. Pero el tiempo hace que la gente lo comprenda, se ponga del otro lado y entienda cuál es nuestro rol y por eso nos siguen eligiendo.

Hace nueve años que estoy desempeñando tareas en diversas áreas, (información general, policiales, y agropecuaria) y cada una es diferente.

Trabajar en este medio me ha permitido conocer a mucha gente, conocer muchos lugares y por lo tanto me ha ayudado a crecer como periodista y como persona.

Ser respetado y tenido en cuenta lleva su tiempo, pero la forma de realizar el trabajo, siempre respaldada por todo el equipo que me acompaña cada día, lo ha hecho posible.

Han pasado por este medio cientos de personas que hoy son profesionales conocidos y reconocidos aquí y en el exterior y eso habla de las oportunidades que brinda trabajar en este lugar.

Agradecemos en este espacio a todas aquellas personas que nos han ayudado a crecer, también a los colegas que siempre están a las órdenes para compartir alguna información, porque si bien cada uno quiere tener la exclusividad de dar una noticia, hay que reconocer que en mi caso, y en el rubro que hoy desempeño gran parte de mi labor, hay mucho compañerismo, dado que es un rubro donde compartimos bastante tiempo.

También a mi familia que no cuestiona si viajo o si paso muchas horas fuera de mi casa, si no que por el contrario, me brindan todo su apoyo y me acompañan cada vez que es posible, formando parte de este trabajo.