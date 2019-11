Mi primera columna fue publicada en EL PUEBLO el domingo 8 de abril de 2007. Desde entonces y hasta el día de hoy puedo afirmar con orgullo que he trabajado con libertad. Las únicas observaciones que he recibido sobre mi trabajo (y que aún perduran) refieren exclusivamente a mis demoras en la entrega de las entrevistas, notas y columnas de opinión de cada semana. Algo en lo que aún continúo esforzándome, reconociendo que sigo fracasando en ese intento con total éxito.

Poder trabajar sin tener ninguna limitante en cuanto a la libertad de expresión en un medio de comunicación con la trayectoria de EL PUEBLO, que hoy llega a sus jóvenes primeros 60 años de vida, no es poca cosa si observamos con detenimiento el mundo en el que estamos insertos, donde podemos ver en algunos países de nuestro continente, que es noticia corriente informar sobre el secuestro, tortura y asesinato de periodistas, como ocurre comúnmente en países como México. Sin ir más lejos, y en menor medida, podemos sentir cómo los intentos de presión sobre el trabajo periodístico pueden verse en nuestro país ya no solo por los gobernantes de turno sino también po r ciertas empresas que por pautar publicidad en el medio piensan que de esa forma se compra el silencio ante posibles atropellos que puedan perpetuarse.

Trabajar en un lugar donde se respeta las opiniones de todos no suele ser moneda corriente en estos tiempos, por lo que debemos valorar como corresponde la presencia diaria de EL PUEBLO en nuestra sociedad, donde se podrá cometer algún error, y en esto me pongo en primera línea porque suelo cometerlos, pero nunca nos ha temblado el pulso a la hora de reconocer que nos hemos equivocado y pedido las disculpas del caso, porque de lo que se trata es de ser honestos intelectualmente y que los destinatarios de nuestro trabajo puedan confiar en un medio de comunicación y en sus periodistas.

La confianza, honestidad y libertad no son monedas de cambio, es un valor que profesamos permanentemente porque se trata de una construcción diaria que por un solo error puede caer en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el celo de todos los que aquí trabajamos, por mantener esa bandera de libertad responsable que otros plantaron hace 60 años.

No dejaré de agradecer por haber tenido la oportunidad de ingresar a trabajar a EL PUEBLO y por la confianza depositada en nuestro trabajo hace más de doce años, permitiéndonos desarrollar una de nuestras vocaciones. Las caricias al alma que desde entonces recibo de nuestros queridos lectores, pero también aquellos comentarios críticos, terminan siendo elementos imprescindibles en la permanente formación en esta tarea, a la que reconozco que llegué casi por casualidad, pero que hoy abrazo con entusiasmo y pasión.