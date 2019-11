Cosas de la vida.- Tenía de nacimiento en mi querida ciudad de Artigas casi, dos años.- El 15 de noviembre de 1959 , en Salto comenzaba a circular aquel día y mes de un año recordado por muchos , como el de las mayores precipitaciones de la historia del país, diario EL PUEBLO.-Cuatro días después mis padres me festejan mi segundo cumpleaños.

Cosas de la vida. Ambos somos de noviembre.-Este 15 el matutino de los salteños y los bellaunionenses celebrando sus seis décadas de existencia.-Cosas de la vida.- De aquella creación pasaron 33 años y 61 días para ser uno más de EL PUEBLO cumpliendo la tarea como corresp onsal en suelo cañero.-Ocurrió el 15 de enero de 1993 cuando pase a integrar el selecto staff de la gran familia de nuestro diario.-Fue a instancias de quién supe admirar por su don de gente y lider nato.- Siempre en mi recuerdo la entrañable figura de mi querido amigo Walter Martínez Cerrutti.-

Fue él que un domingo de fútbol en el entonces Estadio Los Olivos, hoy el coloso llevando el nombre de Walter me planteó la posibilidad de la corresponsalía.-El “sí” fue inmediato.

Me uní a EL PUEBLO en su “segunda época”. Un placer, una honra, desde entonces ser uno más en la historia del diario. Una labor que la llevamos siempre con agrado,con deleite, con dicha plena, con satisfacción.

Walter hasta que partió y luego su hija Adriana, dos seres maravillosos, con los que me sentido siempre respaldado en mi labor al igual que los compañeros de secretaria, redacción y demás dependencias. De estos 60 años de EL PUEBLO, mi regocijo por ser parte de las paginas del matutino desde hace casi 27 años.-Cuando en el ambiente laboral donde uno se desempeña se es feliz, que mas pedirle a la vida.

Así ha sido y es mi labor en EL PUEBLO.

No quiero dejar de mencionar a mis afectos que siempre me han apoyado en mi tarea, y sobre todo el cariño de los respetuosos y fieles lectores.

SALUD DIARIO EL PUEBLO por ser con júbilo, uno más de la familia.