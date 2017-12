En diálogo con Tony Martínez, presidente del gremio local de la planta pasteurizadora de Salto, sobre el momento de esa industria local, entre otras cosas nos manifestó algunos cambios que se han producido en esa empresa.

Martínez, ¿cuál es la situación laboral en este momento de la empresa?

Y estamos ahí. Ahora firmamos en el ministerio en Montevideo el tema de seguro de paro para cubrir la licencia; o sea que hasta junio no tenemos seguro de paro, nos quedarían dos compañeros en enero, que van enganchados con diciembre-enero, y después hasta junio no tenemos seguro de paro. Todos trabajando porque cubrimos las licencias.

Después de junio veremos, de las toneladas que estamos recibiendo y la venta que ellos tengan, se va ir viendo a medida que vayan pasando los meses.

Hasta junio estamos todos con trabajo.

¿Hubo movimiento de jerarcas?

Sí, no solo acá en Salto sino también a nivel de las tres plantas. Sacaron al gerente general que estaba en Buenos Aires, que era Pablo Aci, después sacaron al gerente de Cardona y la gerente de Salto. Ahora hay toda gente nueva, acá en Salto no gerente, pero que está a cargo es el muchacho Sebastián Cal. Es el que responde al gerente de Cardona que viene a ser el gerente general de las dos plantas uruguayas.

Es complicado, cuando se mueven todas las autoridades queda medio en el aire todo, pero ya tuvimos un par de reuniones con él y fue con quien firmamos en el ministerio el tema de las licencias para no tener gente afuera.

¿Alguna otra novedad?

Novedad es que nosotros este mes se nos van a ir más toneladas de las que recibimos, que se van a recuperar en enero, febrero y marzo; se supone que va a entrar más de lo que sale. Y después controlar todo eso que es la fuente nuestra de laburo que tenemos que cuidar. Y la otra novedad que tenemos es que con la federación estamos haciendo reuniones con los ministerios para mantener las habilitaciones. Es otra cosa que con la federación movemos y tenemos medio en alerta para que no se nos complique.

Piden que el fondo de garantía asista a tamberos no endeudados

Procuran ayuda para quienes vendieron vacas para evitar endeudarse.

Dirigentes de gremiales del sector lechero gestionan ante el Parlamento ampliar el conjunto de tamberos beneficiados con el Fondo de Garantía para Deudas de los Productores Lecheros. El objetivo, destacó a El Observador el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Horacio Rodríguez, es asistir a productores que vendieron vacas para no endeudarse y al no tener deudas bancarias no son favorecidos con esta herramienta.

Las gremiales lecheras, que el pasado jueves fueron recibidas por la Comisión de Ganadería del Senado, aspiran a tales efectos a ampliar la base de aportación al fondo de garantía, que se hace con $ 1,30 por litro del precio de la leche fresca fluida que se destina al consumo.

Solicitaron que se obtenga un aporte en el marco de la comercialización del resto de las leches, las de mayor valor, que representan además al 50% del mercado y entre las cuales se encuentran las leches ultrapasteurizadas.

Previo a la reunión las gremiales habían acordado apoyar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento por el cual se crea el fondo de garantía.

Esta instancia ocurrió luego que las gremiales de los tamberos manifestaran un fuerte malestar por considerar que sus reclamos no eran atendidos, especialmente porque los pequeños productores no eran contemplados. Incluso manifestaron la intención de retirar sus delegados del Instituto Nacional de la Leche (Inale). Si bien el proyecto fue mejorado a último momento, igualmente las gremiales van a gestionar nuevas modificaciones, entre otras que se atienda a más productores, como es el caso de los que no tienen deudas «pero igualmente fueron muy golpeados por la crisis», explicó Rodríguez.

El dirigente consideró que sería una injusticia que no sean atendidos los productores que decidieron achicar sus rodeos para hacer frente a las dificultades.

Reestructuración

de deudas lecheras

El precio de la leche se ha recuperado y está en US$ 0,34, precio esperado para los próximos años que dejaría un margen de US$ 0,06 por litro para enfrentar necesidades de reinversión y servicio de deuda, señala el proyecto. Igualmente, considerando la deuda actual y plazos acordados, de no procesarse una reestructura, una parte importante de productores enfrentaría dificultades para cumplir con las deudas. (Fuente: en base a El Observador)

Francia ordena la retirada masiva de leches infantiles de Lactalis por riesgo de salmonelosis

El Gobierno francés ha anunciado este domingo una retirada masiva de leches infantiles fabricadas por el grupo Lactalis y destinadas a Francia y a al menos una docena de otros países, por el riesgo de contaminación de salmonela, un grupo de bacterias que puede producir desde gastroenteritis hasta infecciones más graves y que puede ser potencialmente peligrosa para los niños, los ancianos y las personas con un sistema inmunológico debilitado.