Para Alejo Guichón, jurado de la raza Jersey ayer en la Expo Prado, fue “una muy buena muestra, reducida en cantidad pero no en calidad”. Comentó que la vaca gran campeona es una vaca cuatro años, tres partos, muy funcional “que es lo que buscamos en las razas lecheras hoy”.

En diálogo con EL PUEBLO, destacó que esta es una vaca que está demostrando ser muy buena productora, con siete meses de parida, con todavía una muy buena producción para mostrar su ubre, con buena producción de leche para poder presentarla en el show, que tiene las cosas que tenemos que buscar en las vacas para que duren en los tambos en cualquier sistema de producción; vacas de tamaño moderado, anchas, con fortaleza lechera, con muy buena conformación de grupa y patas y pezuñas para que se permitan trasladar a buscar la comida acompañados con sistemas mamarios que están relacionados con longevidad y vida productiva.

ESTE ES EL AÑO MÁS

DIFÍCL PARA LA HISTORIA DE LA LECHERÍA EN

URUGUAY

Consultado acerca del momento, dijo que “de los que me acuerdo, este es el año más difícil para la historia de la lechería en Uruguay, por más que hayan pasado muchos años feos, pero hoy los números no dan, igualmente no se pueden hipotecar las decisiones de mejoramiento genético, porque los cruzamientos que se hacen hoy o las elecciones que se hacen hoy para mejorar genéticamente los rodeos, van a ser las terneras que van nacer el año que viene y las vacas que van a ser productoras dentro de cuatro o cinco años, entonces por más que la situación sea complicada, hay que tener cuidado de hasta dónde se puede recortar porque no se puede hipotecar la producción de cuatro o cinco años y si hoy en genética nos equivocamos porque recortamos demasiado, lo vamos a pagar cuando quizás tengamos un momento bueno cuando cambie la situación y no vamos a tener las buenas vacas para cosechar esos momentos”.

Respecto a cuando mejorará la situación, dijo que “los precios internacionales están aumentando, Uruguay es muy dependiente de lo que es mercado exterior, esperamos que el 2017 sea un poco mejor y que los precios de los granos acompañen un poco para que los costos de producción bajen”.

Si bien Guichón actualmente vive en Paraguay, opinó que Uruguay visto desde afuera, es un país de costos estructurales muy complicados, “los costos para producir estructura son muy altos comparativamente y es difícil para los productores con esos costos tan altos poder soportar y ser competitivos a nivel internacional como está la situación hoy en el mercado mundial.

Se está tratando de reconvertir nuevamente al pastoreo, pero también el clima está cambiando, no está ayudando en Uruguay, y esto es un negocio a cielo abierto, de manera que es un desafío de los productores y los técnicos, pensar en cómo adaptar al sistema al cambio climático y buscar ser competitivo a nivel internacional, creo que hay que mirar también en los costos impositivos, beneficios, y subsidios- ayuda para poder mantener la producción a largo plazo y ser competitivos nuevamente”.