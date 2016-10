En la propia cabaña, con ventas a cargo de los escritorios Enrique Beriau y Gaudín Hnos. se concretó ayer un nuevo remate de cabaña La Madrugada de Gaudín.

Se vendieron 25 de los 36 toros ofertados a un promedio de 2.540 dólares, con un máximo de 3.100 y un mínimo de 2.200 dólares, de los cuales 4 astados promediaron 2.375 dólares y 21 mochos promediaron 2.571 dólares.

Se vendió un lote de 97 novillos de 1 a 2 años a 1,70.

Al final de las ventas, Enrique Beriau agradeció en nombre de los escritorios y de La Madrugada a la gente que acompañó y a la gente que compró. En lo que refiere al remate, comentó que fue un remate pesado, complicado, muy selectivo donde de 36 toros que pasaron por la pista se vendieron 25, que hicieron 2.540 dólares de promedio. “La zafra en Salto comienza hoy, pienso que va a ser una zafra difícil y ojalá que este no sea el reflejo de toda la zafra, es decir que este sea un remate que no anduvo bien por algunas circunstancias”.

Beriau añadió que la torada estaba muy bien, bien preparada, en buenas condiciones, como todos los años y las mismas condiciones de siempre, pero también ha habido otros años que han quedado toros sin vender como este año, “hay que seguir caminando, esperamos que el año que viene sea un remate de ventas totales a buenos valores, un remate más dinámico, con más puja que este”.

Julio Gaudín fue el encargado de rematar los novillos, comentó que la novillada se vendió bien a 1,70 dólares de promedio, como siempre se venden en centavos de dólares al kilo, “era una novillada que estaba difícil calcular lo que pesaba porque había algunos novillos más chicos que otros, pero en líneas generales pesaban 320-310 destarados a ojo, porque no estaban pesados, y reflejan lo que es el mercado de hoy, que se siga vendiendo, que vengan clientes nuevos, vinieron clientes que habitualmente compran y hoy no compraron”.