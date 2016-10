“Fue una muestra con animales de punta, muy interesantes, muy buen nivel, probablemente hacía algunos años que no se veía tan buen nivel”, dijo a EL PUEBLO Juan Manuel Lorenzelli, principal de cabaña El Progreso, tras la obtención del Gran Campeón y la Gran Campeona P.I, el Reservado Gran Campeón P.I. y el Gran Campeón P.O.

“Vivimos para esto, siempre digo que es como un tambo, porque estamos los 365 días del año, y concurrir en una exposición como el Prado o en el interior y lograr lo que se logró hoy, creo que las palabras no dan para decir lo que se siente”.

Lorenzelli indicó que esto no es una culminación, es un trabajo de muchos años, “y no puedo expresar la satisfacción que siento”, destacó que lo que más satisfacción le da es ver a las nuevas generaciones, que lo viven y lo disfrutan. Lorenzelli comentó que su hijo Marcelo trabaja con él todo el año, su otro dijo; Alejandro está permanentemente organizando la parte de remates, de marketing, así como Irene, su hija y Rosario su esposa, hacen su parte, “todos aportan algo, esto es un trabajo netamente familiar, por lo que nos sentimos contentos todos”.

A propósito del comentario del jurado, sobre por qué el carnero que compitió y ganó ayer, no fue al Prado, dijo que se debió a ese carnero fue a Durazno y sintió mucho la ida, y al momento de inscribir para la Expo Prado, él no estaba en el país, quien inscribió fue su hijo, e inscribió el otro carnero que fue el Tercer Mejor Macho del Prado, y aunque cuando volvió quiso cambiar, la ARU no se lo permitió, por eso no concurrió.

REMATE

El 19 de noviembre la cabaña hará su remate anual en la Agropecuaria de Salto, donde se destaca la venta del carnero que fue Gran Campeón P.O. de la Expo Prado este año, animal que fue muy destacado por el jurado que consideró que era el mejor animal de la muestra.

También viene al remate el Reservado Campeón del Prado, un carnero muy fino, con 137 kilos, además el Gran Campeón y el Reservado Gran Campeón de Salto. Lorenzelli dijo que si bien siempre vienen algunos, es la primera vez que trae al remate cuatro animales premiados con puestos de primera.

El remate será como siempre, a las 20 horas en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, con una oferta que se compone con los cuatro carneros mencionados, con cuatro carneros doble tatuaje, media lana, de campo y 90 borregos MO de campo, con el martillo de Juan Cruz Lorenzelli, con el escritorio Ariper, administración propia y seguro por 30 días.