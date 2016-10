Una destacada actuación tuvo ayer Cabaña Yamandú de Andrés y Eufrasia Arburúas, logrando el Gran Campeón y el Reservado Gran Campeón de la raza Hereford en su variedad astada, además del Tercer Mejor Macho en la variedad mocha.

Posteriormente, la cabaña obtuvo el Campeón Supremo con el animal que fue Gran Campeón, al respecto, Andrés Arburúas, integrante de Yamandú, comentó a EL PUEBLO que a este toro lo venían armando con Rafael Burutarán

desde el año pasado, fue primer premio ternero en el Prado, fue campeón en la Expo Salto el año pasado, en la exposición del Congreso Mundial Hereford fue campeón dos años, y este año fue campeón dos años, le ganó a las otras categorías de dos años y ayer resultó campeón supremo. El criador comentó que le pareció que había un mocho, “que si yo fuera jurado, le podía dar el premio al mocho, pero los jurados consideraron que este toro que es moderado en frame, pero extremadamente carnudo y huesudo, es un toro con muy buena estructura, con muy buena manta de carne, y hoy le podemos agregar que tiene muy buen porcentaje de cortes valiosos, le baja mucho la trasera, es muy ancho de atrás, es muy costilludo, tiene buenos números”.

Arburúas agregó que es un toro indicado para hacer terneros para la Cuota 481 que, rápidamente, muy jóvenes, al cambiar de dientes, tienen que pesar más de 500 kilos.

VEREDICTOS LOTES DE CAMPO POLLED HEREFORD MACHOS P.O.

Lote campeón: Brete 16 de La Magdalena de Los Tordos S en C

HEREFORD MACHOS P.I.

Lote Campeón: Brete 9 de Anita SG.

POLLED HEREFORD MACHOS PI

Lote Campeón: Brete 13 de Los Tordos

Segundo Mejor Lote: Brete 11 de Glencoe SG

Copa de Honor: RP 7906 del Brete 13 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Segundo Mejor Macho: RP 233 del Brete 9 de Anita SG

Tercer Mejor Macho: RP 7930 del Brete 13 de La Magdalena Los Tordos S en C

POLLED HEREFOD HEMBRAS PI

Lote Campeón: Brete 14 de Marcelo Texeira Núñez

MACHOS HEREFORD DE BOZAL

Campeón Ternero Mayor: Brete 68 de Andrés y Eufrasia Arburúas

Campeón Dos años Mayor: Brete 78 de Andrés y Eufrasia Arburúas

Gran Campeón: Brete 78 de Andrés y Eufrasia Arburúas

Reservado Gran Campeón: Brete 68 de Andrés y Eufrasia Arburúas

HEMBRAS HEREFORD DE BOZAL

Campeona Júnior: Brete 69 de La Magdalena de Los Tordos S en C.

Campeona Vaca Joven: Brete 71 de Glencoe SG

Gran Campeona:

Brete 71 de Glencoe SG

Reservada Gran Campeona: Brete de La Magdalena de Los Tordos S en C.

MACHOS POLLED HEREFORD DE BOZAL

Campeón Junior: Brete 73 de Glencoe SG.

Campeón Dos Años Mayor: Brete 72 de Andrés y Eufrasia Arburúas

Campeón Senior Mayor: Brete 74 de La Magdalena de Los Tordos S en C.

Gran Campeón:

Brete 74 de

Magdalena de Los

Tordos S en C

Reservado Gran Campeón: Brete 73 de Glencoe SG

Tercer Mejor Macho: Brete 72 de Andrés y Eufrasia Arburúas.

HEMBRAS POLLED HEREFORD

Campeona Ternera Mayor: Brete 76 de Glencoe SG

Campeona Junior: Brete 77 de Glencoe SG.

Gran Campeona: Brete 76 de Glencoe SG

Reservada Gran Campeona: Brete 77 Glencoe SG