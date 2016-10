La demanda se presentó firme por una voluminosa oferta de toros Aberdeen Angus y Polled Hereford este viernes en el remate Genética con marca registrada, que realizaron en conjunto las cabañas San Luis –de Sociedad Ganadera San Salvador– y Caraguatá –de Frigorífico Modelo SA–. La torada cotizó a un precio promedio que se ubicó en US$ 3.503.

La actividad se desarrolló en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó, con negocios a cargo del

escritorio José A. Valdez y Cía, en el marco de 100º aniversario. La convocatoria de público fue muy buena, así como el desenlace de la subasta.

En un principio el mercado se presentó cauto, y no se pudo comercializar la totalidad de la oferta de vaquillonas de ambas razas, mayoría de pedigrí y preñadas. Los criadores se perdieron la oportunidad de acceder a un material genético de excepción, ya que varias de las hembras eran producto de la sociedad entre Frigorífico Modelo y la reconocida cabaña argentina La Rubeta.

Se trataba de animales realmente buenos, un material genético de punta, del mismo nivel que se puede comprar en Argentina pero sin los costos de importación, según enfatizaron los organizadores de la actividad.

Para las hembras del remate el precio máximo fue de US$ 5.760, que Carmelo Gastambide invirtió por una Polled Hereford de pedigrí, preñada y a parir en otoño.

Luego, cuando los toros ingresaron al ruedo, el mercado se afirmó y con agilidad se dispersó casi toda la oferta en pista. Solamente dos toros Angus puros controlados se fueron sin venderse, pero se colocaron afuera, según se informó a El Observador desde el escritorio consignatario.

Los principales precios de los toros se pagaron al inicio del orden de ventas de cada raza. Los dos primeros Angus se vendieron a US$ 9.000 y US$ 8.400, ambos comprados por Aníbal Díaz de Mattos.

Encabezaron la oferta Polled Hereford PI toros de 3 años, y los dos primeros se vendieron en US$ 6.120 y US$ 6.240, inversiones realizadas por La Cuchilla y Carmelo Gastambide, respectivamente.

Al concluir el remate el director de Frigorífico Modelo SA y de Sociedad Ganadera San Salvador, Luis Fernández, comentó a El Observador que el remate fue muy bueno, considerando que en otras ventas de la zafra están quedando toros sin venderse. Además calificó el promedio obtenido como muy bueno y reconoció que ya empieza a pensar en el remate del año que viene, que se hará el viernes 6 de octubre.

El remate concluyó con la venta de cinco equinos Cuarto de Milla, cuatro yeguas y un padrillo, que también se vendieron con agilidad, dando lugar posteriormente a la celebración de la familia Fernández por el éxito alcanzado.

Fuente: El Observador