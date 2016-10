Francisco Cánepa evaluó como otro muy buen remate el realizado este miércoles y jueves por el consorcio de Plazarural. El martillero destacó que se logró un alto porcentaje de ventas a nivel general y al escritorio le quedó solamente un lote sin comercializar.

“A mi entender superó las expectativas, no en cuanto a los valores sino en cuanto a la agilidad y el dinamismo”.

Cánepa manifestó que los vientres preñados se vendieron, si bien a precios que son razonables, pero se vendieron bien. Destacó que lotes grandes y con buena genética se pagaron muy bien.

Por otra parte resaltó que operó la exportación que adquirió terneradas en 2,40-2,30 el primer día.

“En líneas generales fue un buen remate, a pesar que estamos con valores de la hacienda gorda un poco deprimidos, o el productor y nosotros estamos deseando mejores valores, igual el volumen de venta no es menor, todavía los campos no están con un volumen de forraje importante, mucha gente está quemando avenas para la soja”. Cánepa agregó que compró la gente tradicional, los invernadores de siempre, la gente que acompaña en Plazarural.

“Las perspectivas para adelante son mejores que ahora”, dijo el rematador, quien consideró que para el segundo remate de octubre de Plazarural va a haber otro clima, “va a haber gente acomodada con sus comidas, esperemos que se haga un poco más de volumen de pasto y ahí ya venderían las cuadrillas kosher, la segunda quincena de octubre vienen, y por lógica van a precisar novillos y cabe la posibilidad de que haya un repunte en los ganados gordos”.

REMATES DE CABAÑAS

El escritorio está preparando los remates de cabañas, comenzando el 18 de octubre en Valentín con el remate de cabaña MonteGrande, el 28 de octubre con Frigorífico Modelo en Artigas con una torada extraordinaria y el 29 de octubre venderá los clásicos Hereford de Tellería, un Hereford astado muy bueno, indicó Cánepa, recordando que este año será el 48 remate anual de Tellería.