Juan Bortagaray y Maximiliano González, jurados de la raza Hampshire Down ayer en la Expo Salto, consideraron que fue una muestra buena, si bien con pocos animales, pero buenos. “Nos pusimos de acuerdo en las decisiones, considerando que es una raza carnicera, buscamos animales de buenas masas musculares, que estén dentro del estándar de la raza”.

Bortagaray comentó que esta es una raza muy antigua en el país, específica para carne y hoy en día que la carne en el mundo tiene mucha demanda, para cruzamientos, anda muy bien”.

González agregó que la raza ha tenido en estos últimos años un impulso muy grande, y nuestra visión (nos encontramos en la zona de Durazno) es que va a tener un impulso mayor y en esto no es solamente parte de la sociedad ni directivos ni centros de exposiciones, sino que tenemos que estar todos los productores de Hampshire Down unidos e impulsar para el mismo lado. Es una raza que ha tenido un crecimiento muy grande y lo demuestra en los campos uruguayos, tanto el Hampshire puro como las cruzas, demuestran el potencial que tienen”.