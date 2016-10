Cabaña Las Anitas, de J. Ernesto Alfonso e Hijos, logró vender más toros y a un promedio casi 7% superior al de 2015. Este sábado la marca de los dos grandes campeones de la raza Hereford en la Expo Prado 2016, comercializó 78 reproductores mochos y astados a un precio promedio que se ubicó en US$ 4.308 (en 2015 fueron 77 a US$ 4.021 de promedio).

