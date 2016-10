Marcelo Grattarola y Eduardo Fillol, fueros los encargados de calificar a los ejemplares de la raza Merino Australiano, muestra que como es habitual en esta exposición, es la más numerosa.

Al finalizar su trabajo, los jurados dialogaron con EL PUEBLO manifestando que como siempre en Salto, viene una carnerada muy de punta, si bien un poco menos numerosa que otros años. Grattarola comentó que vieron un poco más de dispersión del tipo de orientación, de carneros en su mayoría con evaluación genética, que eso es bueno para el jurado, y quizá el hecho que otro carnero no la tenga es difícil para comprar. Asimismo indicó que otra cosa que no es fácil es que todas las orientaciones estén la misma pista, que haya animales con 21 micras con animales de 17 y 18 micras, y si bien eso hace difícil jurar, pero destacó que con Eduardo Fillol se entendieron bien.

Así también lo expresó Fillol quien resaltó que fue un trabajo difícil por todo lo que significa la pista de Merino en Salto. Indicó que buscaron carneros que acompañen los números, y la parte de estructura, como productores, miramos que sean carneros que puedan ser usados en nuestras majadas.

Fillol manifestó que el nivel presentado es muy alto, y en el caso de los machos buscaron carneros de estructura, ya que el Merino no produce solamente lana, sino que hoy un 40% del Merino puede llegar a ser cordero pesado, que sean afinadores y se destaque la parte carnicera. En las hembras buscaron que sean paridoras, anchas de cadera y buena carcasa.