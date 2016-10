Octavio Martigani y Santiago Pereira, jurados de la raza Aberdeen Angus destacaron el nivel presentado ayer la pista de la Expo Salto que “fue muy bueno”.

En diálogo con EL PUEBLO, Santiago Pereira indicó que tanto el lote de puros por cruza como el lote de pedigree eran muy parejos, “animales muy carnudos, un biotipo de animal que es el que estamos buscando, animales intermedios de tamaño, muy anchos, con buenas patas, si bien no había muchos, la calidad de esos animales era muy buena”.

En cuanto a los animales de bozal, comentó que era una muestra interesante, con animales que recodaba de haberlos visto en el Prado, y estaban muy bien ayer en la pista. Explicó que la que ganó era una ternera que a él particularmente le gustaba muchísimo, “un biotipo de animal siguiendo lo que estamos buscando”.

Respecto al ternero que se consagró Gran Campeón, explicó que son el mismo tipo de animal “estamos convencidos que tenemos que seleccionar eso, por lo menos a criterio personal”, expresó.

VEREDICTOS

LOTES DE CAMPO:

Lote campeón P.O.: Brete 38 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Copa de Honor: RP 1305 del Lote 38 de Magdalena de Los Tordos S en C

Segundo Mejor Macho: RP 1287 del Lote 38 de Magdalena de Los Tordos S en C

Tercer Mejor Macho: RP 1235 del Lote 38 de Magdalena de Los Tordos S en C

Lote Campeón P.I: Brete 33 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Copa de Honor: RP 1251 del lote 33 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Segundo Mejor Macho: RP 1221 de Lote 33 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Tercer Mejor Macho: RP 1290 de lote 33 de La Magdalena de Los Tordos S en C

MACHOS DE BOZAL:

Campeón Ternero Menor: Brete 50 de Daniel Constantín

Campeón Ternero Mayor: Brete 51 de Bayucuá SC

Campeón Júnior: Brete 54 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Campeón Dos años Menor: Brete 55 de Esperanza Bruy Bruy

Campeón Sénior: Brete 58 de Omar Burutarán

Gran Campeón: Brete 51 de Bayucuá SC

Reservado Gran Campeón: Brete 52 de Bayucuá SC

Tercer Mejor Macho: Brete 58 de Omar Burutarán

HEMBRAS DE BOZAL:

Campeona Ternera Menor: Brete 59 de Bayucuá S.C

Campeona Ternera Mayor: Brete 60 de Vasco Pampeano SRL

Campeona Vaquillona Menor: Brete 61 de Esperanza Bruy Bruy

Campeona Vaquillona Mayor: Brete 62 de Bayucuá S.C

Campeona Vaca Joven: Brete 64 de Omar Burutarán

Gran Campeona: Brete 59 de Bayucuá S.C.

Reservada Gran Campeona: Brete 62 de Bayucuá S.C

Tercer Mejor Hembra: Brete 64 de Omar Burutarán