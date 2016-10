El argentino Roberto Surt, junto a su hijo, Juan Surt, fueron los encargados de calificar los ejemplares que participaron de la muestra de la raza Ideal ayer en la Expo Salto.

En diálogo con EL PUEBLO, comentó que ya ha venido en varias oportunidades, a veces a colaborar como jurado y a veces a mirar, por lo cual ya sabe lo que se ve y lo que se muestra acá, “porque tienen un nivel muy superior al nuestro, pero también, los números son otros, son más ovejeros”.

“Acá (en Salto), nos encontramos con varios carneros muy importantes que por ahí pueden tener sus detalles, pero son todos buenos, es difícil decidirse por uno, pero creo que dentro de lo que creímos, hicimos bien”, dijo haciendo referencia al acompañamiento de su hijo que lo ayudó en la calificación.

“Son todos carneros padres- la mayoría, porque están los borregos que faltan formarse, terminarse, estoy muy conforme de que me hayan llamado a colaborar y al mismo tiempo aprender”.

Surt se preguntó por qué algunos carneros que se presentaron ayer en la Expo Salto, no se presentaron en el Prado, como fue el caso del Gran Campeón, “pero son criterios distintos, tal vez los cabañeros saben por qué los dejan para otro lado, lo averigüé porque ese carnero podía haber estado en Prado en los primeros puestos”.

Por su parte Juan Surt, dijo que buscó en general lo que se busca en Argentina, pureza, carnero y oveja representativos como padre y madre, pisteros, que son las cosas que tiran a favor “en una pelea tan reñida tratamos de buscar esos detalles que son los que definen un campeonato, tanto como en la definición de la lana, peso, teníamos muy pocos datos y teníamos que tratar de hacer lo posible para no errarle y que los cabañeros queden conformes”.