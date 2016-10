Lo dijo el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Daniel Constantín

En el acto de apertura el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS), Daniel Constantín dio la bienvenida a los presentes y agradeció primeramente a los productores cabañeros por confiar en el trabajo de la Expo Salto, así como al comercio y la industria, quienes hicieron que casi un mes antes de la apertura se terminaran los espacios del predio; bajo techo y abiertos, lo que dijo, es “un reconocimiento a que el equipo de la Asociación Agropecuaria de Salto y la Expo, hacen las cosas bien”.

SEGURIDAD

“Los ciudadanos orientales nos estamos sintiendo cada vez más desprotegidos, le pedimos a las autoridades que les compete la seguridad de la población, especial atención al tema”. “Algo no funciona”, expresó.

“Vemos con satisfacción cómo la Intendencia de Salto, de a poco, comenzó la reparación en las calles y la mejora en la recolección”.

Constantín indicó que la institución que preside ha venido trabajando bastante con la Intendencia y “cada vez que sea necesario y la situación lo requiera, allí estaremos”.

Asimismo señaló que la AAS también ha trabajado con la Jefatura, y “cada vez que sea necesario y la situación lo requiera, allí estaremos”, reiteró.

Dijo que también la AAS ha estado trabajando con el Centro Comercial e Industrial de Salto, con Sofrils, con Salto Hortícola, con la Universidad Católica y con APC, que también trabaja con la Asociación Fomento Rural de Valentín, con la Sociedad de Fomento Rural de Guaviyú de Arapey, con la Liga del Trabajo de Tomás Gomensoro, con la Asociación Agropecuaria de Artigas, y con la Rural de Paysandú, con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, con el IPA, el INIA, el SUL, con el Centro Médico Veterinario, “tradicionalmente nuestra institución ha trabajado así, sepan que lo continuaremos haciendo de la misma manera”.

PAÍS EXPORTADOR

Uruguay es un país chico y exportador; nos va bien si exportamos mucho, nos va mal si exportamos poco, hay países con alguna similitud al nuestro que han entendido su esencia y la defiende; es el caso de Nueva Zelandia que apuntala con todas sus herramientas a su sector agroexportador. “En nuestro país se ha gastado mucho, pero invertido poco”, dijo Constantín y agregó que la agropecuaria nacional tiene su mayor fortaleza en la calidad de lo que produce y exporta, “nuestro país produce alimentos en un mundo que la demanda crece permanentemente y sin dudas es otra fortaleza, por supuesto que todo eso se respalda en la destacada dedicación y eficiencia de los productores y sus empresas”.

OPORTUNIDADES

La agropecuaria nacional tiene oportunidades, hay que poder consolidar comercialmente mercados que Uruguay hoy tiene abiertos; “la mayor posibilidad de acceso a los mismos es con una producción de calidad y natural, sumándole la marcada intención del ministro de relaciones exteriores en poder concretar los ansiados tratados de libre comercio para así el país verse favorecido con las bajas arancelarias”.

PAÍS CARO

Constantín manifestó que la agropecuaria nacional tiene debilidades, altos costos de producción, alta carga impositiva, alto costo del combustible y la energía y un tipo de cambio rezagado, “todo esto nos hace un país caro para vivir y producir”.

Esto, agregó, “complica y mucho la competitividad con países de la región y de afuera; los que tienen sistemas similares de producción con costos sustancialmente más bajos”.

AMENAZAS

El presidente de la AAS indicó que la agropecuaria nacional tiene amenazas, y dijo que estas surgen de las debilidades

antes mencionadas “tengamos en cuenta que al crecimiento de la población mundial, crecen también las producciones de los países que compiten con nosotros intentando ingresar en mercados tradicionales que hoy provee Uruguay”.

CON ESTE GOBIERNO

LO MALO SE HA

ACRECENTADO

“Se dijo que es más fácil decir que hacer y que no todo lo malo empezó con este gobierno, lo cual es así, pero no menos cierto es que en este período, lamentablemente lo malo se ha acrecentado”, enfatizó.

ORGULLO

“En el marco de estos eventos donde se muestra genética, comienza la calidad de nuestras carnes, y por lo tanto, la conquista de los mercados más exigentes de dicha materia prima.

La agropecuaria nacional siente un modesto orgullo”, dijo haciendo referencia a que en nuestro país se desarrolló el Congreso Mundial Hereford, el Congreso Mundial Shorthorn el cual visitó dos establecimientos de nuestro departamento.

Recordó que el próximo mes se realizará el Congreso Mundial de Carnes, y nos preparamos para recibir el Congreso Mundial de Merino Australiano y el de Aberdeen Angus.

Además destacó que hoy están compitiendo en la Marcha de la Federación Internacional de Caballos Criollos, yeguas uruguayas con la participación de salteños.

“La agropecuaria nacional no deja de producir, estamos en la puerta de la siembra de los cultivos de verano, de los comienzos de servicios en los rodeos bovinos y ovinos, al productor nada le gusta más que levantar su cosecha, señalar sus corderos, esquilar sus majadas, y marcar los terneros, nuestra superficie no permite competir en cantidad, pero con mucha satisfacción podemos decir que la calidad le competimos a cualquiera en el rubro que sea. Acá está la punta de la pirámide de las producciones de carne y lana; el país y los productores salimos adelante, cosechando, esquilando, señalando corderos y marcando terneros”, concluyó.