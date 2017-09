La semana pasada a instancias del diputado Jaime Trobo (Partido Nacional) el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ing. Agr. Tabaré Aguerre concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados a efectos de informar a los legisladores sobre la situación de las exportaciones de productos agropecuarios a Brasil. En su exposición el ministro también se refirió a China, la competencia de Nueva Zelanda, el excedente en la producción de leche en polvo descremada y el fideicomiso anunciado por el Ejecutivo.

El Ing. Agr. Tabaré Aguerre dijo en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados que en el período 2009 a 2014 “el 75 % del volumen de leche se destinó a la exportación en sus distintos productos”,

“En Uruguay hay 3.700 o 3.800 productores de leche, de los cuales 2.740 o 2.750 son remitentes, agregó, y “el comercio lácteo es importante desde el punto de vista de las cuentas nacionales, de la exportación y del encadenamiento, pero también desde el punto de vista del tejido social y de la radicación de los productores” porque “la leche coloniza acá y en cualquier parte del mundo”.

Ente los años 2009 y 2014 hubo “muy buenos valores” en la lechería, y ésta “fue un negocio muy rentable” pero ahora “está endeudado” y desde el gobierno “estamos generando algunas contribuciones para tratar de ayudar”, aunque también “es bueno tener en cuenta que la mayor parte del endeudamiento del sector lechero se generó en el período de mejores precios”.

Ese detalle sobre el endeudamiento puede no ser entendido por quienes observan la lechería desde afuera, pero “es perfectamente entendible” para quienes la conocen.

Describió que el productor lechero “es un individuo que está mentalmente predispuesto a trabajar los 365 días del año, dos veces por día; por lo tanto, cuando el negocio le cierra, apuesta, invierte. El sector lechero reinvirtió sus utilidades en los buenos años y además se endeudó. Eso es lo que explica que la producción lechera nacional haya aumentado un 57 % casi un 7,5 % de crecimiento anual durante los cinco años que van de 2009 a 2014. Todo ese crecimiento fue para los mercados externos”.

El ministro recordó que se trata de “uno de los rubros productivos más protegidos en el mundo del comercio agrícola” porque “en el comercio mundial, no todos los sectores tienen los mismos niveles de protección”.

En la lechería como en toda la producción agropecuaria nacional “el desafío de Uruguay es generar condiciones para competir con los productores del resto del mundo más las ayudas” que reciben de sus gobiernos; competimos “con los productores del resto del mundo más sus niveles arancelarios”.

“El comercio de lácteos, dentro de los productos agrícolas, debe ser el que tiene mayor grado de protección”, insistió.

Los grandes mercados de los lácteos uruguayos hoy son Brasil, Venezuela, Argelia y, en el caso de la manteca, Rusia que ha sido el destino de más del 55 % de nuestra producción, dijo y subrayó que “Brasil siempre va a ser un mercado importante por su cercanía, por la trayectoria de exportación de Uruguay”.

“La lechería más competitiva del mundo es la de Ucrania, luego la de Chile y después la de Uruguay, seguida muy de cercana por Argentina y Brasil”, señaló.

EXCEDENTE DE

PRODUCCIÓN DE LECHE

EN POLVO DESCREMADA

Respecto a Argelia Aguerre dijo que Uruguay “le está vendiendo bien”. Pero “el mercado ruso es bastante inestable” porque “básicamente compra manteca” aunque “en los últimos meses ha comprado mucho menos, pero también es bueno aclarar que, para fortuna del sector lácteo tan golpeado por la caída de los precios de los años anteriores, ha habido un repunte inentendible nadie sabe exactamente a qué responde, que ha llevado su precio a picos históricos” en el entorno de los U$S 6.000 o U$S 7.000 la tonelada, “superiores a 2013-2014”.

“Por eso se ha generado un excedente de producción de leche en polvo descremada”, dijo y explicó que “al elaborar la manteca queda leche en polvo descremada” por lo que “estamos generando un aumento de stock de leche en polvo descremada” y “todo el mundo está haciendo lo mismo” lo incide sobre el precio que “se está depreciando”.

“De cualquier manera, según algunos números que aportó el sector privado, el balance de lo que cayó la leche en polvo descremada respecto a lo que subió la manteca da una posición que hace atractivo derivar la producción para ese lado”.

CHINA INCREMENTÓ

LA COMPRA DE TODOS

LOS PRODUCTOS.

Respecto a China, Uruguay tiene “una gran desventaja” frente a Nueva Zelanda, esa desventaja “es el arancel”, sostuvo Aguerre. “Nueva Zelanda tiene un acuerdo comercial con China que nosotros no tenemos. Es un 10 %; es mucho en cualquier negocio: es la diferencia entre estar o no estar”.

Sin embargo China da una posibilidad de crecimiento en la demanda que Brasil no posee. “Hay que tener en cuenta las posibilidades de crecimiento de la demanda de Brasil, que creo que es nula, y la que tenemos con China, que creo que es infinita. Nosotros incrementamos un 40 % el comercio con China del año pasado a este”, un incremento que no fue sólo del sector lácteo sino “de todos los productos”, aseguró el jerarca.

Sostuvo que Nueva Zelanda es nuestro principal competidor y tiene la ventaja del 10 % para entrar en China con sus exportaciones, pero el problema que presentan los neozelandeses es que “están en el tope de productividad”.

Además ese país “está enfrentando desafíos medioambientales, con un envejecimiento de su población lechera como acá en algunos segmentos de productores y con un nivel de endeudamiento importante”.

La crisis de los precios internacionales generó problemas a Uruguay pero también “ha dejado secuelas muy profundas en Nueva Zelanda”, enfatizó. “Basta ver las presentaciones de mediano y largo plazo que hace Rabobank, que es un banco holandés que se dedica a analizar todo lo que tiene que ver con el comercio agrícola”.

FIDEICOMISO.

Aguerre dijo que la semana pasada el Poder Ejecutivo se anunció que se está trabajando sobre un fideicomiso financiero cuyo “objetivo más sencillo” es el que tiene que “ver con atender el endeudamiento, es decir pagarlo”.

El segundo objetivo del fideicomiso al cual Aguerre dijo que le da “primordial importancia”, apunta “a cambiar el perfil del endeudamiento, lo cual a veces es más importante que reducirlo”.

Explicó ese punto señalando que “en números redondos, si un productor debe U$S 100.000 y yo le ayudo a pagar U$S 10.000, queda debiendo U$S 90.000; si esos U$S 90.000 vencen en tres años, sigue complicado. Entonces, puede ser mucho más importante que yo genere un fideicomiso de garantía que permita que ese productor acceda a una fuente de financiamiento que le permita cancelar el endeudamiento de corto plazo y proyectar en el largo plazo. Entonces, como herramienta financiera es mucho mejor”.

