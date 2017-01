Buenos Aires, 23 ene (EFE).- El Gobierno argentino aseguró tener «absoluta confianza» en que los limones producidos en el noroeste del país austral ingresarán en Estados Unidos después de que el Gobierno del nuevo presidente, Donald Trump, suspendiera hoy durante 60 días la importación del cítrico. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció la decisión, que entra en vigor hoy, y que supone la congelación temporal de «la norma definitiva que permite la importación de limón fresco desde el noroeste de Argentina al Estados Unidos continental, que se emitió el 23 de diciembre de 2016». Ese día se aprobó oficialmente entre el Gobierno de Mauricio Macri y el del entonces mandatario Barack Obama un acuerdo bilateral que ponía fin a la prohibición de importar ese cítrico argentino, que se extendió durante 15 años. Tras conocer la resolución, que no es definitiva, el ministro de Agroindustria argentino, Ricardo Buryaile, afirmó en declaraciones a Radio Mitre tener «absoluta confianza» en que lo que ocurrirá es que Estados Unidos «va a postergar» sesenta días el ingreso del producto y que «seguramente después» los limones y las carnes argentinas ingresarán en el mercado americano. Según el responsable del área de Agroindustria del país sudamericano -el mayor productor de limones mundial-, lo que el ejecutivo de Trump decidió fue suspender «provisoriamente (…) todos aquellos acuerdos que no se hayan publicado en el boletín oficial». En este sentido subrayó que la resolución que el Ejecutivo americano tomó «no fue respecto a Argentina», sino respecto a «todos los mercados con los que trata EE.UU». A su juicio es «normal» que «cualquier» Gobierno que asume la jefatura de un Estado supervise los acuerdos que están pendientes de cumplimiento y los prorrogue en el ingreso del tiempo y añadió que «eso no quiere decir que suspende» el acuerdo. Asimismo recordó que Obama hizo «exactamente» lo mismo cuando asumió el cargo. Por su parte, el presidente de la Federación Argentina del Citrus, José Carbonell, manifestó en declaraciones a Efe el descontento del sector al conocer una noticia que no les ha gustado. Sin embargo, afirmó que «hay que esperar» y desean que «esta revisión» no suponga una modificación de la política que desarrolló EE.UU. en los últimos meses.

Carbonell explicó que a pesar de que no esperaban recibir hoy esta noticia sabían que la asunción del nuevo presidente, que mantuvo un discurso proteccionista durante la campaña electoral, podía suponer un «riesgo». »Estados Unidos importa limón de otros países, no le vamos a quitar mercado a ningún productor cítrico californiano», indicó el representante de los productores de esta fruta. La decisión del Gobierno estadounidense se produjo después de que ayer Buryaile expresara su confianza en que el nuevo inquilino de la Casa Blanca respetara los acuerdos firmados entre ambos países el pasado año para la exportación de limones y carnes. Respecto a este último producto, el pasado septiembre, el Gobierno de Macri aseguró que las gestiones para volver a exportar carne fresca de vacuno a Estados Unidos estaban avanzadas.

Estados Unidos, uno de los mayores importadores mundiales de carne de res, cerró su mercado a las carnes argentinas en 2001, a raíz de un brote de fiebre aftosa en el país suramericano.