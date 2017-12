Los productores arroceros plantearon exportar el arroz con menor valor agregado industrial como forma de amortiguar los altos costos internos que tiene el país y poder así alcanzar un precio mejor para sus bolsillos, dijo a El Observador el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago.

El dirigente hizo mención a las infructuosas gestiones realizadas por ACA en los últimos meses, incluso con el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez. Sin embargo, lo único que se logró para atender una situación que como se sabe es muy crítica en el sector fue una rebaja de 15% de las tarifas eléctricas para el uso del riego.

Por esa razón es que en la asamblea realizada este jueves los productores solicitaron «explorar alternativas estructurales» para mejorar los números económicos que le quedan a los cultivadores de arroz.

Lago explicó que en Uruguay existe una cadena arrocera integrada por dos subsectores: el productivo y el industrial. El productor se dedica a producir el arroz que luego recibe la industria, que lo procesa, lo almacena y lo comercializa. En ese proceso hay un descascarado, pulido y empaquetado o acondicionamiento.

Pero los altos costos que tiene Uruguay están determinando que el proceso industrial está complicando seriamente la ecuación económica de los productores. Porque al recibir el productor un precio residual, a pesar de que Uruguay es uno de los que vende a mejor precio en los mercados, recibe un valor muy debilitado.

«Nosotros entendemos que quizá haya que incursionar en un menor procesamiento industrial del arroz. Por eso la asamblea de Treinta y Tres entendió que hay que trabajar por esa vía, porque el productor no puede seguir absorbiendo los altos costos industriales que tiene la cadena arrocera. Que no es culpa de la industria, porque seguramente es eficiente, pero está afectada por problemas que son macroeconómicos», sostuvo Lago.

Rechazo a precio propuesto por industria

Precisamente, en el marco de la asamblea ordinaria que se desarrolló este jueves en Treinta y Tres, la ACA decidió apoyar el rechazo a la propuesta del sector industrial de incrementar en US$ 0,15 por bolsa de 50 kilos de arroz cáscara el precio provisorio que se acordó para el producto.

Al mismo tiempo, la gremial de productores arroceros cuestionó la labor del gobierno por la falta de esfuerzos para instaurar un mejor precio de la energía eléctrica y del combustible en un escenario de costos elevados para los productores del sector.

La gremial que nuclea a los productores de arroz remitió a la opinión pública el siguiente comunicado.

EL COMUNICADO DE LA ACA

Dada la situación de inviabilidad del sector productivo arrocero por los altos costos y las consecuencias que esto está trayendo a nuestras empresas, familias y población asentada en las zonas arroceras, la Asamblea resuelve:

1. Reclamar al Gobierno por la improcedencia y lo inoportuno de cualquier ajuste y la falta de esfuerzos para lograr una rebaja tanto de electricidad como de combustible.

2. Considerar no de recibo el continuo aumento de los costos industriales.

3. Solicitar a la Comisión Directiva continuar explorando alternativas estructurales en la actual cadena arrocera que mejoren la ecuación del productor. 4. Apoyar el rechazo a la propuesta de la industria de un ajuste al precio provisorio de US$ 0,15 por bolsa al 31 de octubre.