Resultados de la 2ª licitación de febrero de 2017

Precio promedio: 3.474 US$/ton. -3,2% cayó el índice global de precios en relación a evento anterior. 20.479 toneladas volumen comercializado -3,7% cayó el volumen comercializado en relación al evento anterior. (Fuente: GlobalDairyTrade – Inale Org)

Lecheros pidieron al BROU flexibilizar el pago de créditos.

Solicitaron adecuaciones para poder cumplir con los compromisos

Representantes de las gremiales lecheras solicitaron ayer al Directorio del Banco de la República (BROU) la adecuación de normas que afectan la capacidad de cumplimiento de los productores en diferentes compromisos asumidos con la institución.

En primer lugar, plantearon que se flexibilice la entrega de un 20% del crédito que se recibe por concepto de retención de vientres para el pago de deudas con República Microfinanzas, informaron a El Observador el presidente de la Asociacion Nacional de Productores de Leche (ANPL), Rodolfo Braga, y el titular de la Intergremial de Productores de Leche (IPL), Fernando Valverde.

En segundo lugar, se planteó la necesidad de postergar los vencimientos de junio y julio de créditos otorgados a los tamberos por el BROU, y a los que habrá que encontrarle a futuro una solución de más largo plazo.

Los dirigentes de las gremiales lecheras avanzaron ayer en sus gestiones ante representantes del gobierno con el fin de mejorar la crítica coyuntura, especialmente de tipo financiero.

La obligación de tener que destinar del nuevo crédito del BROU el 20% a cuenta de deudas con República Microfinanzas muchos productores no la podrán cumplir, sostuvo el titular de la ANPL.

Braga explicó que no se podrá cumplir con los pagos por los márgenes estrechos que tiene en la actualidad el negocio lechero, los que a raíz de las dificultades acudieron a solicitar esta asistencia financiera que resulta muy ágil.

Los tamberos tienen expectativa acerca de un reacomodo en el pago de las cuotas que deben realizar en estos meses, por lo cual necesitan un alivio que entienden se podría facilitar a través de la postergación de las amortizaciones que deberán cumplir a partir de julio, dijo Braga. Se trata de deudas de corto plazo por un monto de alrededor de US$ 70 millones.

Por otra parte, y con el fin de sensibilizar a la mayor cantidad de operadores del espectro político y del gobierno, las gremiales lecheras continuarán una ronda de entrevistas. Ya las solicitaron con los ministros de Ganadería, Tabaré Aguerre, y de Economía, Danilo Astori, y con políticos de la oposición para saber si existe conciencia a ese nivel de las necesidades que tiene el sector lechero.

La baja en la venta quincenal de la neozelandesa Fonterra ocurrida ayer hay que leerla como una nivelación de los precios y mirarla en el largo plazo, aseguró Braga, y agregó que negocios en el entorno de los US$ 3.400 a US$ 3.500 la tonelada pueden derivar en un razonable traslado al precio que se paga al productor. Por otra parte, Braga expresó que en estas semanas el productor tiene mayor liquidez porque viene cobrando las remisiones de noviembre y de diciembre, pero le preocupa la merma productiva que se reflejará en los próximos meses. (Fuente: en base a El Observador)

BROU estudiará caso a caso situación de tamberos

Habrá alternativas financieras y desaconsejó que pidan diferimiento de pagos.

Los productores lecheros podrán acceder en la política de estudio caso a caso del Banco de la República (BROU) a nuevas alternativas financieras, en lugar de postergar nuevamente los pagos que deben hacerse por compromisos ya contraídos en créditos anteriores como lo solicitaron los productores, destacó el presidente de la Intergremial de Productores de Leche (IPL), Fernando Valverde.

Esta visión del BROU fue transmitida a las gremiales lecheras por la vicepresidenta del BROU, Adriana Rodríguez a los dirigentes de las gremiales lecheras en la reunión cumplida este martes, quienes calificaron este encuentro como positivo.

Por otra parte la jerarca acompañada por los técnicos de la institución confirmó que para acceder los productores a los créditos otorgados por el BROU con garantía prendaria de terneras y vaquillonas, es necesario que quienes tienen créditos concedidos por República Microfinanzas paguen un 20% a cuenta de esas deudas, con recursos del crédito antes mencionado. (Fuente: El Observador)

Productores de lácteos de Uruguay optimistas ante el mercado ruso.

La visita del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a Rusia favorece la apertura de mercados sobre todo en un país donde el respaldo gubernamental es muy importante, dijo a Sputnik el responsable del comercio exterior de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), Gastón Pescetto.

“Para nosotros es excelente contar el apoyo del Gobierno y del país en cuanto a la apertura del mercado, fortaleciendo relaciones y buscando nuevas oportunidades no solo a nivel privado sino con el respaldo del Estado en esos países que están acostumbrados a trabajar de otra forma”, dijo el empresario quien también viajó a Moscú para participar de la feria de alimentos Prodexpo.

Uruguay prestó mucha atención al pabellón nacional en la feria, inaugurado por el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre.

“El hecho que vayan Vázquez o Aguerre nos ayuda mucho a seguir desarrollando el negocio; el MGAP es fundamental para que el mercado se mantenga abierto a nivel sanitario; ese es el primer paso”, aseveró Pescetto.

La venta a Rusia

Según el encargado de mercados extranjeros de Conaprole, el comercio con Rusia empezó a repuntar.

“El mercado ha mejorado muchísimo en los últimos meses y pensamos que va a seguir fortaleciéndose en la medida en que el rublo y la economía sigan estables”, explicó.

Conaprole es la empresa más importante de productos lácteos de Uruguay y vende a Rusia manteca y quesos por un valor de más de 60 millones de dólares anuales.

Sin embargo, aunque el mercado está en ascenso, Conaprole no dispone en lo inmediato de más producción para elevar los volúmenes colocados.

“La coyuntura actual es de una demanda muy fuerte y nosotros podríamos vender en esos dos productos mucho más de lo que estamos vendiendo”, comentó.

Los lácteos constituyen el principal rubro de exportación uruguaya al mercado ruso, mientras la venta de carne cayó de forma marcada en los últimos años desde casi 300 millones de dólares a apenas 97 millones de dólares. (Fuente: Mundo Sputnik News)