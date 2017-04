Brasil definió un cronograma para dejar de vacunar contra la fiebre aftosa que despertó polémica en Uruguay. En el Ministerio de Ganadería son cautos, mientras que entre productores hay posiciones encontradas.

La semana pasada se realizó la 44° reunión de la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Cosalfa) y Brasil presentó oficialmente el interés de dejar de vacunar contra la enfermedad.

Según expresó el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Blairo Borges Maggi el proceso será evolutivo de acuerdo al Plan Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (Phefa) 2011-2020.

El director de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Eduardo Barre, que participó de la reunión, aseguró al programa Punto de Equilibrio en radio Carve que Brasil dejará de vacunar en 2019 en la frontera con Bolivia y Venezuela, y posteriormente, para el año 2021, avanzará a los estados del centro y Río Grande del Sur.

Barre dijo que para Uruguay “es necesario evaluar cómo avanza el programa en las diferentes etapas” y “aumentar la vigilancia a efectos que no ocurra ningún insuceso”.

Asimismo, el director de los Servicios Ganaderos del MGAP dijo que si se van cumpliendo todas las etapas que dispone el Phefa, se podría ir levantando la vacunación por periodos.

Sin embargo, Barre explicó que en Brasil hay un periodo de consultas públicas hasta junio donde los productores, con argumentos técnicos, podrán determinar si se levanta la vacuna o no. “No hay nada definido hasta el momento, recién ahí se sabrá”, comentó.

ENTRE LOS PRODUCTORES URUGUAYOS LAS REACCIONES FUERON DIVERSAS

“Es muy positiva e importante la intención de Brasil de erradicar la fiebre aftosa”, aseguró Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural (ARU).

Explicó a El País que hace cinco años que no se verifican focos de aftosa en la región y “es una buena oportunidad para terminar con la enfermedad”. Para ésto, “está claro que hay que dejar de vacunar”, agregó Zerbino.

Zerbino, que participó la semana pasada de la reunión de la Federación de las Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) en Argentina, señaló que a corto plazo sería bueno analizar el funcionamiento propuesto por Brasil para ir tomando decisiones en los países de la región.

De todas maneras, más allá de ser una “idea auspiciosa”, el presidente de ARU dijo que la opinión del resto de los dirigentes gremiales del Mercosur es no dejar de vacunar contra la enfermedad.

Zerbino reiteró que el camino es “positivo” y “Uruguay tiene que estar expectante del planteo en Brasil para luego avanzar”.

Agregó que la condición de Uruguay es obligatoria pero se sabe que “no hay actividad viral porque están de testigos los ovinos y cerdos”, por tanto, “los países libres de aftosa cuestionan para qué vacunamos si no hay virus en el país”.

Sin embargo, Ricardo Reilly, expresidente de la ARU y y actual integrante de la Junta del Instituto Nacional de Carnes (INAC), señaló que es una situación “de locos, de ‘carne fraca’ (el operativo por irregularidades en frigoríficos de Brasil) saltamos a esto” en su cuenta de Twitter.

También el vicepresidente de ARU, Gerardo García Pintos, criticó la idea. “Uruguay no puede seguir a Brasil en esa jugada de tanto riesgo! No hay garantías, ni conviene! Hay que bochar esa idea suicida!!” (sic), dijo en su cuenta de Twitter. “Habrá que trabajar en ese aspecto”, le respondió Reilly.

El presidente de la Sociedad de Criadores de Romney Marsh, Jorge Bonino Morlán señaló en su cuenta de Twitter que “se debe cumplir el plan acordado para que la situación regional permita cesar la vacunación de aftosa. Brasil por presion política conspira”.

Luego comentó:_“más unidos que nunca contra decision apresurada y muy peligrosa”.

URUGUAY YA LO VIVIÓ

De concretarse las intenciones de Brasil, el presidente de la ARU, Pablo Zerbino aseguró que “se deberá cuidar la propia salud sanitaria de la región”. Indicó que Uruguay ya experimentó un episodio negativo por contagio desde Argentina y Brasil que trajo consecuencias muy complicadas y costosas para los productores y el país.

Fuente: El País