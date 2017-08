Según informa el sitio web oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, el jerarca brasileño “deberá proponer un acuerdo de cuota, a ejemplo de lo que ya está en vigor con Argentina”.

Maggi recibió este martes sugerencias de la Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB) sobre medidas que podrían inhibir el volumen de importación de leche uruguaya, que estaría desequilibrando los precios en Brasil, según señalan desde el país norteño. El martes, hubo encuentro con representantes de los productores que se sienten perjudicados.

Desde Uruguay se evalúa el posible impacto. El presidente de la Cámara de Productores de Leche de Uruguay, Horacio Leániz, dijo a Tiempo de cambio de Radio Rural que “el mercado brasileño no está autoabastecido y Argentina no tiene capacidad de respuesta en su sector exportador”, lo que facilita a Uruguay a acceder al mercado brasileño.

En caso de limitarse la entrada de leche en polvo uruguaya a Brasil, Uruguay no cuenta con un mercado alternativo en lo que respecta a volumen, precio, condiciones operativas y logísticas, consideró Leániz.

Para el productor, Aguerre deberá proponer alguna canasta de productos en la que Uruguay va a tener que concederle a Brasil un acceso preferencial con respecto a lo que hay en la actualidad. (Fuente: Blasina y Asociados)

Lecheros esperan que suba $ 2 la leche a consumidores

Es un aumento adicional al ajuste de setiembre para mitigar la crisis sectorial.

Los productores lecheros esperan en estos días que el gobierno acceda a algunos de los planteos realizados para mitigar la crisis sectorial. Los reclamos son que aumente de 3% a 6% la devolución de impuestos a las exportaciones de lácteos o que se aumente en $ 2 por litro en forma adicional el precio de la leche a los consumidores, algo que debe ocurrir como es habitual a partir del viernes próximo 1º de setiembre.

Los productores lecheros no soportan más créditos, porque el sector adeuda US$ 350 millones como consecuencia de la crisis que enfrentaron en los últimos dos años, lo que significa que están endeudadas todas las vacas del rodeo lechero del país, que suman unos 400 mil animales, ejemplificó en esta jornada el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera.

Las declaraciones del dirigente fueron efectuadas luego de visitar junto a otros representantes de gremiales lecheras al intendente de San José, José Falero, quien días antes se había entrevistado con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para plantearle la crítica situación del sector lechero.

Cabrera afirmó que si se toma un período de 2008 a la fecha, la lechería a través del precio administrado por el gobierno ha transferido a la sociedad más de US$ 100 millones.

Por lo tanto, si se aprobara ese aumento de $ 2 por litro al consumidor, que las industrias lo trasladarían al precio de la leche que se paga a los tamberos, serían aproximadamente unos US$ 5 millones por año.

Este aporte en un plazo de cinco años representaría unos US$ 25 millones, o sea, la cuarta parte de lo que los productores han perdido en estos últimos ocho años, sostuvo Cabrera.

Déficit acumulado

El intendente Falero dijo a su vez a los periodistas que había planteado al presidente Vázquez la preocupación de los productores y la necesidad de recuperar parte del déficit acumulado durante los últimos dos años, que actúa como un contrapeso al desarrollo futuro del sector lechero.

De esta manera, «es necesario fijar una política clara de Estado, que tenga que ver con la generación de un fondo que contemple este tipo de situaciones y que evite llegar a estos extremos de crisis en el futuro. Esta visión fue compartida por el presidente Vázquez», concluyó Falero. (Fuente: El Observador)

China mantiene firme su demanda por lácteos

En los primeros siete meses del año las importaciones chinas de lácteos subieron en más de 100.000 toneladas respecto a enero-julio del 2016, un alza de 7% interanual. En valor las compras aumentaron 30,6% interanual.

Puntualmente en julio, China aumentó la compra de todos los lácteos excepto para queso y leche envasada. Las compras de leche en polvo entera subieron 65% interanual el mes pasado, según informaciones publicadas por el sitio especializado CLAL.

Dada la mayor producción interna de leche -de 18,4% en los primeros cinco meses de 2017 – en julio cayó la demanda china de leche envasada (-18,3% interanual), principalmente de los principales países europeos Alemania, Francia y Polonia, que suman un 53% del total de las importaciones chinas.

El clima congeló el mercado quesero de Ecilda Paullier

Poco movimiento tanto de vendedores como compradores en la feria de quesos de Ecilda Paullier producto de la intensa lluvia de este martes por la mañana.

Las precipitaciones de esta mañana establecieron que existiera poco movimiento en el mercado quesero de Ecilda Paillier, comentó Eduardo Mesa.

En contacto con TodoElCampo, el especialista del mercado señaló que en general está “bastante trancado” y no es mucha la cantidad existente, por lo que la pizarra se mantuvo incambiada.

Los precios promedio fueron los siguientes:

El queso fresco tipo Colonia, de primera calidad, de $ 110 a $ 120. Para el producto de marcas reconocidas y estacionados de $140 hasta $ 155 también. Los de segunda calidad se pagaron de $ 100 a $ 110.

Los quesos con fermento nuevo, desde 20 días hasta dos o tres meses, se vendieron entre $ 120 y $ 150. Los quesos con destino a fundición se ubicaron entre $ 80 y $ 90. La mozzarella de $ 110 a $ 120 la común, y la que ya tiene alguna marca impuesta en el mercado se colocó entre $ 115 y $ 125.

Mientras tanto, los Dambo y Cuartirolo se comercializaron entre $ 120 a $ 130. El tipo Sardo se vendió en valores de entre $ 130 y $ 150; los quesos para rallar de $ 110 a $ 120 y los magros, con y sin sal, de $ 120 a $ 130. La manteca casera entre $ 100 y $ 110 el kilogramo.

El queso de cabra se vendió a $ 440 y el Roquefort nacional a$ 300, mientras que el queso Provolone parrillero, entre $ 140 y $ 180.

Por último, los quesos Colonia piezas de a kilo oscilaron entre los $ 120 a $ 130 y con algún gusto incorporado, se pagaron de $ 140 a $ 150. (Fuente: en base al portal TodoelCampo).