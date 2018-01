El Capim Annoni (Eragrostis plana) es una maleza que ingreso al Uruguay a través de la frontera con Brasil, avanzando por el territorio nacional y colonizando caminos y rutas. Esta gramínea/maleza se encuentra presente en varios predios del país por lo cual hay que tomar las medidas necesarias para su control.

Características

Cada planta produce hasta 10.000 semillas durante primavera y verano.

Las semillas pueden germinar hasta 10 años después que caen al suelo.

Las semillas se diseminan naturalmente con el viento y en cursos de agua, también en las ruedas de los autos, patas, pelo y al ser consumido por animales que las deponen en lugares no colonizados aún.

Es una gramínea poco apetecida por los animales, sus hojas son duras y su valor nutritivo es muy bajo.

Generalmente crece en matas.

¿Cómo puede perjudicar la producción?

Desgasta de la dentición de los vacunos de manera prematura, por lo que se acorta la vida de los animales y por lo tanto su capacidad productiva.

Debido a su característica alelopática (produce sustancias que son tóxicas para otras plantas), no permite que otras especies sobrevivan junto a esta, disminuyendo la productividad del campo natural.

¿Cómo la identificamos?

El Capim Annoni se caracteriza por ser un pasto (gramínea) con gran capacidad de macollaje, la base de la macolla es plana. Esa base es de un color blanquecino y se vuelve de color similar al de los limones hacia la punta de las hojas.

Su inflorecencia tiene forma piramidal.

Las raíces tienen forma de cabellera y se caracterizan por ser difíciles de arrancar.

La textura de sus hojas es dura.

¿Cómo se controla?

Debida a su capacidad reproductiva y de semillazon se recomienda no arrancar plantas ni cortarlas.

No quemar con fuego ni realizar tratamientos generales con herbicidas para evitar destruir la competencia natural, situación que favorece su colonización.