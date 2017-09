Fue uno de los mayores negocios hechos en Uruguay

La compañía, que incluye más de 120.000 hectáreas de bosques forestales en el noreste y centro-norte de Uruguay, así como una planta de fabricación de paneles de madera contrachapados, una planta de cogeneración y un vivero clonal, operará bajo el nombre Lumin.

Esa será la marca de los productos elaborados por estas instalaciones en la última década.

“Estamos orgullosos de anunciar que desde ahora nuestra compañía operará bajo el nombre de Lumin”, dijo Alvaro Molinari, Director Ejecutivo de Lumin.

“Este nombre no sólo es testimonio de los productos de alta calidad, duraderos y sostenibles que producimos, sino que también reconoce las contribuciones de nuestros 751 empleados, que han hecho de Lumin una de las principales empresas madereras y forestales de Uruguay”, agregó el ejecutivo.

El pasado mes de junio, Weyerhaeuser concretó la venta de sus operaciones en Uruguay por más de US$ 402 millones en efectivo.

Según la compañía, el acuerdo para vender sus negocios de madera y manufactura en Uruguay se realizó a través de un consorcio liderado por Timberland Investment Group (TIG) de BTG Pactual, un banco de inversión brasileño especializado en capital inversión y riesgo, además de administración de fondos patrimoniales y gubernamentales.

El monto de la compraventa lo ubica entre los mayores negocios realizados en la historia en Uruguay, comentaron a El País desde los principales estudios jurídicos especializados en este tipo de operaciones.

Únicamente lo supera la cesión por parte de Botnia de su planta de celulosa en Fray Bentos y los bosques madereros a la firma finlandesa UPM en 2009, que se concretó por US$ 2.400 millones (aunque parte del negocio se financió con la cesión de acciones).

El grupo comprador se presenta como el principal banco de inversiones de América Latina y uno de los más grandes a nivel mundial, ya que cuenta con activos invertidos por US$ 3 billones y un portafolio de más de 716.000 hectáreas de bosques forestales entre nuestro continente, Europa, Estados Unidos y África.