Leche en polvo entera cotiza US$ 3.568 por tonelada.

LICITACIÓN Nº2 DICIEMBRE 2016

Precio promedio de los lácteos 3.656 US$/ton. Variación respecto evento anterior: – 0,5%.

Variación volúmenes comercializados respecto evento anterior: – 0,7%.

Bajaron los precios de: Grasa butírica Anhidra, Lactosa y LPE.

Aumentaron los precios de: Caseína renina, Suero de manteca en polvo, Cheddar y Manteca.

Contratos a futuro de la leche en polvo descremada: los valores en relación al evento anterior se comportaron con oscilaciones al alza y a la baja. Ofertaron: Fonterra y Arla.

Contratos a futuro de la leche en polvo entera: los valores en relación al evento anterior se comportaron con oscilaciones al alza y a la baja. Fonterra fue el único oferente.

Contratos a futuro de queso Cheddar: los valores en relación al evento anterior se comportaron primero a la baja y luego al alza. Fonterra fue el único oferente. (Fuente: GlobalDairyTrade)

El último remate de Fonterra cerró el año con una tendencia firme de precios para los distintos productos de la canasta lechera. El precio medio se ubicó en US$ 3.656 por tonelada, una leve baja de 0,5% que marca una estabilidad en el mercado internacional, y más si se tiene en cuenta que de las últimas once licitaciones la recuperación de precios superó el 50%.

La leche en polvo entera, principal producto exportado por Uruguay, finalizó con un valor de US$ 3.568 por tonelada, (-0,8%) en la última licitación. “Son precios positivos que permiten ver el horizonte de a poco”, dijo Ricardo de Izaguirre. El presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale) aseguró, en Valor Agregado en Carve, que a futuro “los precios de la leche en polvo entera se va a ir más alto para el próximo año”.

Sin embargo, De Izaguirre indicó que más allá del aumento de precios en el mercado internacional, las empresas locales no han podido volcar esos valores a los productores porque recién se están haciendo negocios a esos nuevos precios. Explicó que los productos que hoy se producen “están un poco por debajo de esas cotizaciones porque las empresas concretan los negocios previo a recibir la leche”.

En cuanto al resto de los productos, la leche en polvo descremada se mantuvo en US$ 2.621 por tonelada (0,0%), el queso Cheddar cotizó US$ 3.826 por tonelada (1,9%), la manteca US$ 4.290 por tonelada (0,5%) y la caseína de cuajo en US$ 6.473 por tonelada (3,3%). (Fuente: El País)

China: las importaciones de lácteos de 2016 cerrarán el año por encima de 2015.

Luego del pico de importaciones de lácteos registrado en 2014, la demanda por productos del exterior disminuyó significativamente en 2015 (35%) situación que contribuyó a la baja de los precios internacionales en ese año.

En 2016 volvieron a reactivarse las importaciones. En los primeros 10 meses del año el valor de las importaciones de lácteos de China alcanzó 5.330 millones de dólares. Esto representa un incremento de 12% en relación a igual período de 2015. Si bien en 2016 se encuentran por debajo del máximo alcanzado en 2014, se retomó la tendencia creciente que venía experimentándose en años anteriores.

Los principales productos importados fueron: Fórmulas infantiles (44%), LPE (17%), Leche fresca (10%), Suero (7%), LPD (6%), Queso (6%) y Manteca (5%).

En 2016 ha ocurrido un importante incremento en las compras de leche fresca (51%), queso (29%), fórmulas infantiles (27%), manteca (24%) y LPE (18%).

Cabe recordar que China es el primer comprador de leche en polvo entera y suero, segundo comprador de manteca y leche en polvo descremada y séptimo comprador de queso. (Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Aduanas de China).

Rabobank: en 2017 continuarán las tendencias actuales con un máximo en el primer semestre.

Para 2017 Rabobank espera que los precios de los productos en base a grasas continúen elevados, quesos y manteca continuarán aumentando; por su parte se espera mayor estabilidad en los precios de los productos en base a proteínas.

Los precios de los lácteos alcanzarían un pico en el primer semestre de 2017. A medida que se avanza en el año y la producción reacciona al alza (motivada por los mejores precios internacionales) los precios de los commodities comenzarán a moderarse, limitados por el fortalecimiento del dólar y muy probablemente por la continuidad de los bajos precios del petróleo.

En el primer semestre LPE llegaría a 3.800 US$/ton volviendo en el segundo semestre a 3.600-3.400 US$/ton. LPD permanecería en los actuales precios 2.500 US$/ton, dado que los importantes stocks acumulados en la Unión Europea comenzarían a liberarse el año que viene. Queso cheddar en el primer semestre evolucionaría de 3.800 a 3.600 US$/ton, estabilizándose luego en 3.600 US$/ton. Manteca llegaría a 4.400 US$/ton y luego quedaría en 4.300 US$/ton. (Fuente: Rabobank “Dairy Quarterly”).

Arriban compradores desde el este y dan firmeza al mercado de quesos artesanales.

El queso Colonia de calidad está demandado y aumentó la demanda por quesos con destino a fundición; todo ello en un mercado que muestra incremento de valores.

Con la presencia de prácticamente todos los compradores y una merma productiva, el mercado quesero de Ecilda Paullier se encuentra “agitado”, aseguró el operador Eduardo Mesa.

El especialista explicó que la ausencia de verdeos y la aparición de compradores por proximidad de la temporada estival, provenientes en su mayoría de Punta del Este, la venta de mercadería es total a pesar del aumento de precio. Incluso, se recurre a pequeñas fábricas locales, lo que ayuda a recuperar divisas perdidas por la lechería, agregó.

En este marco, apuntó que el queso Colonia de calidad es muy requerido, al igual que las piezas de a kilogramo, que continúan sin alcanzar.