Una ternera cotizó en 19.200 dólares

En la Asociación Agropecuaria de Salto, los escritorios Correa & San Román y Zambrano y Cía., realizaron ayer, el tradicional remate de Cabaña Bayucuá.

Las ventas fueron totales para toda la oferta que pasó por la pista, lográndose valores muy destacados para los animales de punta.

MÁS DE 5 MIL DÓLARES PARA LOS TOROS PI

Carlos Martín Correa, integrante del escritorio Correa & San Román expresó su agrado por realizar este remate junto a Gerardo Zambrano, indicando que es un evento que siempre da satisfacciones ya que la gente que va, consigue lo que quiere, y vuelve a buscar estos productos.

Correa manifestó que fue un remate ágil, donde la pre oferta facilitó bastante las cosas, y a propósito de ello, destacó que esta herramienta estuvo muy activa y explicó que se debe al trabajo de muchos años de Bayucuá; «116 años se reflejan acá, en vigencia, lográndose precios realmente relevantes para las terneras que estaban excepcionales». Mencionó el precio alcanzado por la mitad de «Techa», que se pagó 9.600 dólares, elevando su precio a 19.200 dólares.

Asimismo destacó los valores de los toros de Pedigree que se pagaron arriba de 5 mil dólares, y 3.700 los puros por cruza. Mencionó que la genética de Bayucuá se dispersó para varios puntos del país, entre clientes consecuentes que vuelven a comprar, y también entre nuevos.«Estamos satisfechos, si bien había ciertas dudas ya que la agropecuaria está viviendo un momento muy favorable, más allá de lo que está pasando; otros sectores están padeciendo problemas, nosotros podemos seguir adelante y Bayucuá nuevamente vigente».De esta forma agradeció a los clientes que estuvieron presentes y felicitó a la cabaña por la presentación de sus productos.

CABAÑA PARA CABAÑAS

Gerardo Zambrano resumió que fue un buen remate, «como nos tiene acostumbrados Bayucuá», dijo y se refirió a que éste, es un remate de cabaña para cabañas «lo hemos visto en los valores de las terneras, como de los toros padres». Explicó que además fue un remate con mucha demanda, agilidad, mucha pre oferta, fundamentalmente en la puntera de los toros, y que además, se vendió todo en pista por lo que quedó muy conforme.

SATISFACCIÓN

«Fue un remate muy variado, en cuanto a valores, excelente en la parte de toros planteleros, que tuvieron mucha demanda, y con un mercado beneficioso para los compradores en la última mitad», analizó el Ing. Agr. Carlos Guinovart, integrante de Bayucuá, agregando que quedaron muy conformes, «los promedios son muy interesantes tanto de las hembras como machos».

Por otra parte destacó que muchos animales fueron adquiridos por cabañeros, y esa, «es la mayor satisfacción que tenemos». Guinovart señaló que los muy buenos valores logrados por las hembras «renuevan la confianza de los clientes en la genética de Bayucuá».Destacó la participación de clientes consecuentes y expresó su satisfacción por la dispersión de la oferta para todo el país. Esto, «renueva nuestro esfuerzo y compromiso con el mejoramiento genético y con nuestros clientes», aseguró.

VALORES

PROMEDIOS HEMBRAS

6 Hembras Planteleras U$S 8.560

2 Terneras PPI recomendadas de campo U$S 2.640

14 Vacas PPI preñadas U$S 1.706

22 Vientres pedigree U$S 3.660

9 Vacas PC preñadas U$S 1.507

54 Vacas SA preñadas a parir en otoño U$S 1.020

Promedio 85 vientres U$S 1.789

PROMEDIO MACHOS

4 Toros Planteleros U$S 10.260

4 Toros PPI 2 años U$S 6.690

21 Toros PPI 3 años U$S 3.794

Promedio 29 Toros PI U$S 5.086

17 Toros PC 3 Años U$S 3.226

24 Toros SA 3 Años U$S 2.640

Promedio 70 toros U$S 3.796