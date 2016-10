Una vez más fue sobresaliente la demanda por la oferta Angus y Brangus de Macedo. La cabaña de la familia Riani realizó este viernes su remate anual comercializando más de 1.000 animales en su moderna pista ubicada en el propio establecimiento, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Artigas.

Los escritorios Gastón Araújo y Roberto Bertsch se encargaron de conducir los negocios, donde se vendieron 72 toros a US$ 3.450 de promedio. Los 41 Angus PI promediaron US$ 3.641 y 15 Angus SA a US$ 2.880 –los 56 Angus promediaron US$ 3.437–; y 16 Brangus se comercializaron a US$ 3.653 de promedio.

Por las demás categorías se obtuvieron los siguientes precios: vacas falladas US$ 680; vaquillonas de 1 a 2 años US$ 680; terneras US$ 440; novillos de 1 a 2 años US$ 442; vacas SA US$ 975; y vacas SA preñadas US$ 910.

También se comercializaron productos de la raza Criollos a un precio promedio de US$ 2.760, con un máximo de US$ 7.200.

Fuente: El Observador