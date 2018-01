Al igual que en años anteriores a partir del 1 de enero de 2018 se encuentra en funcionamiento la emisión de certificados que acrediten la condición de productor/a familiar a los efectos de ser presentado ante cada Intendencia Departamental.

De acuerdo a la Ley 19.355 del Presupuesto Nacional, aprobada en diciembre de 2015 se establece que los productores y productoras familiares que explotan hasta 200 hectáreas pueden ser exonerados de la contribución inmobiliaria rural de las primeras 50 hectáreas, siempre y cuando hagan el trámite correspondiente ante cada Intendencia Departamental.

La emisión del mismo podrá realizarse ingresando a www.mgap.gub.uy tal como muestra el instructivo que se envía adjunto.

Recordamos que aquellas personas que se registraron como Productores/as Familiares en 2012 y aún no han renovado el formulario, perderán la condición de Productor Familiar Agropecuario al 31 de diciembre del 2017.

Quien no realice la declaración jurada actualizando sus datos antes de la fecha mencionada dejará de ser considerado por la DGDR como Productor/a Familiar durante el tiempo que no regularice su situación.

El Registro se encuentra abierto todo el año, es voluntario y gratuito. El trámite puede realizarse en las oficinas habilitadas del MGAP o contactándose con los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR) en territorio.

Al momento de realizar el trámite debe presentar fotocopia de la siguiente documentación:

• Cédula de identidad de todos los integrantes del núcleo familiar

• Constancia de domicilio (expedida por Seccional Policial o factura de algún Ente Público)

• Recibo de pago de BPS (en caso de que corresponda)

• Declaración Jurada de DICOSE o de Colmenas (en caso de que corresponda)

