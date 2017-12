Como todos los años, desde la Dirección General Forestal del MGAP se trabaja en la prevención y fiscalización de quemas y uso de materiales inflamables con el fin de cuidar nuestros bosques naturales. Se recuerda a los ciudadanos que en caso de ver humo o fuego se debe llamar de inmediato al 911 o 104. A partir del 1º de diciembre de cada año y hasta la segunda quincena de abril del siguiente año, queda prohibida la realización de fuegos y quemas de cualquier tipo al aire libre en todo el territorio nacional. Es muy importante denunciar a aquellas personas que incumplan las recomendaciones.

Funcionarios de la Dirección General Forestal enfatizan la importancia de evitar riesgos innecesarios por parte de la población y se recuerda que el 98 % de los incendios son provocados por el ser humano, por eso a la hora de disfrutar el verano sea responsable con su entorno, las personas, el medio ambiente y los bienes. No se recomienda encender fuegos a cielo abierto y sí contar con medios para combatir la expansión de las llamas. En cuanto al uso de pirotecnia no es afín su utilización en lugares como montes o campos.

La prevención a través de sencillas acciones es la mejor herramienta:

Nunca abandonar el lugar sin comprobar que el fuego esté totalmente apagado.

No arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos al lado del camino y en los paseos por el bosque o campo.

Evita usar vehículos o herramientas que arrojen chispas.

Evita quemar rastrojos y restos de ramas.

En el entorno a las viviendas no colocar elementos combustibles (leña, ramas, etc) a menos de 3 m.

Ubica los depósitos de combustible a más de 10 m. de la vivienda.

Cuenta con herramientas manuales y material de extinción.

Cuando exista un incendio avisa rápidamente al 911 o 104, brindando datos precisos para su ubicación. Si el incendio es incipiente, intenta apagarlo con agua o tierra y elimina la vegetación para que no se propague.Se debe intentar mantén la calma y alejarse del siniestro pendiente abajo y contra el viento. Cubre las vías respiratorias con un paño húmedo.