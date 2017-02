Remo Di Leonardi afirmó que «cambiaron los hábitos» de los consumidores, lo cual «perjudica al sector».

Los productores granjeros están muy preocupados porque aprecian una persistente caída en la demanda de frutas y hortalizas en el mercado local. Entienden que, pese a las campañas realizadas para estimular el consumo, el mismo no se recupera e incluso cae, con los consecuentes perjuicios para todos los involucrados en la cadena y especialmente para los productores de esos rubros.

Remo Di Leonardi, secretario de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU) e integrante del directorio del Mercado Modelo, explicó a El Observador: «Está claro que la gente en estos tiempos come menos frutas y verduras. Cambiaron los hábitos y eso perjudica al sector directamente; el año pasado se llegó al extremo de tener que tirar mucha mercadería para la que no se conseguía una adecuada colocación».

El directivo y productor dijo que eso sucedió sobre todo en la segunda quincena de noviembre, durante diciembre y en los primeros días de enero, en rubros como melón, tomate, lechuga, ciruela y durazno.

Di Leonardi reflexionó que al problema sin solución de los altos costos productivos en el sector se añade el de los precios, que durante muchos momentos del año «no solo no recompensan el esfuerzo que se hace», sino que «ni siquiera cubren los costos». «Ahora tenemos este tema de no poder conseguir de una buena vez mejorar la demanda», agregó.

En este verano, además, «ni siquiera se notó el impacto positivo que en otras oportunidades ha generado la llegada masiva de turistas al país. A nivel del Mercado Modelo eso no mejoró el volumen en la demanda», expresó.

Durante la última semana el precio de la manzana cayó 44,4% en el Mercado Modelo.

Di Leonardi precisó que a la hora de tirar mercadería no se trató de un tema de mala calidad o el bajo precio, como en otras oportunidades. Lo que más incidió fue que «no había demanda» para una mercadería que por sus características o por infraestructura no todos los productores están en condiciones de retener.

El dirigente apuntó a que el productor «queda expuesto» cuando hay aumentos de precios. «Se lo señala como responsable de la inflación, por ejemplo», dijo, y puso como ejemplo la suba del precio del morrón, a mediados del año pasado, por una menor oferta derivada de dificultades productivas. «Pero hoy, con lo que en aquel momento se compraba un kilo se adquiere un cajón de 11 kilos. Y eso no se dice de la misma manera», puntualizó.

De todos modos, «lo que más nos hace falta es una campaña de estímulo al consumo eficiente y constante, no algo aislado», expresó, a la vez que añadió: «Eso se nos ha prometido y no se ha cumplido en la forma debida».

Cambios de precios

El precio de la manzana cayó 44,4% en el Mercado Modelo y se ubicó a nivel mayorista en un máximo de $ 25/kg. Eso obedece a que la cosecha está a pleno y el ingreso de fruta al centro de comercialización se incrementó. Otras caídas relevantes se dieron en melón (cayó 40% a $ 12/kg como máximo); la sandía (12,5% menos, a $ 7/kg como máximo); y la pera (baja 11,1%, a $ 40/kg como máximo). En frutas los precios operaron a la baja o se mantuvieron, salvo en dos casos: la frutilla subió 17,6% ($ 100/kg como máximo) y la uva subió 5% ($ 42/kg). (Fuente: El Observador)

Estamos en un año de elevada producción de manzanas.

La producción de EE. UU. cae Brasil espera un 27% más de naranjas en 2017

Está previsto que la producción mundial de naranjas se incremente en más de 2,5 millones de toneladas hasta un máximo de tres años de 49,6 millones de toneladas en 2016-17, puesto que el máximo productor, Brasil, va a salir de un descenso productivo que ha durado seis años, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Este hecho coincide con un momento en el que Estados Unidos está obteniendo la menor cosecha en más de 50 años.

La cosecha de Brasil se espera un 27% mayor, hasta 18,2 millones de toneladas, gracias al impulso que el tiempo «favorable» ha dado a la productividad, el cual ha propiciado «una buena floración y un buen cuajado de la fruta».

Mientras que Brasil ve crecer su producción, Estados Unidos ha sufrido una merma del 8,8% hasta 4,89 millones de toneladas, la menor producción registrada desde 1965-66.

El «greening» de los cítricos, enfermedad bacteriana propagada por insectos, «continúa reduciendo la superficie en Florida», donde se produce casi el 60% de las naranjas estadounidenses, señala el USDA.

Se calcula que las existencias mundiales se elevarán «un 15%, puesto que Brasil duplicará las suyas», según el USDA, que fija el inventario global al cierre de la temporada en 515.600 toneladas. (Fuente: portal Agrimoney)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 30 de enero del 2017: La operativa comercial se desarrolló de manera ágil, mejorando con respecto al cierre de la semana anterior. Aumentaron los precios de: acelga, brócoli, choclo, zapallito, melón reticulado de calidad superior. Operaron a la baja los valores de referencia de: boniato, tomates redondo y perita, espinaca, lechuga mantecosa, chaucha amarilla, morrón rojo y uva moscatel.

Hortalizas secas: los mayores ingresos de boniatos así como la mejora de los índices de madures permitieron que se registraran bajas en sus cotizaciones. En el caso de calabacín la situación es similar; aún así los precios de este tipo de zapallos alcanzan cotizaciones superiores que Kabutiá, ya que la demanda en esta época del año se vuelca más hacia el calabacín sobre el Kabutiá. Cebolla: se generaron presiones al alza y pequeñas alzas debido a ingresos algo menores, los que serían momentáneos, ya que productores se encuentran en otras tareas que interfieren en la preparación de las partidas con destino al mercado, y una vez finalizadas se restablecería el nivel de oferta.

DESTACADOS DE LA SEMANA PARA UNA ECONOMÍA SALUDABLE

Productos recomendados de la semana del 31 de enero al 5 de febrero del 2017

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra siguen siendo los morrones rojos, y se agregan los pepinos, y los tomates. Y como la mejor opción en frutas por siete días más son los melones, acompañadas por las manzanas.

Emilio Gancedo