Fiebre aftosa mayo-junio 2020

Ante la actual situación de pandemia que padece nuestro país y a los efectos de disminuir los riesgos de transmisión de la enfermedad, las CODESAs y los Servicios Ganaderos zonales, han elaborado los cronogramas y lugares de entrega de vacuna para cada departamento, siguiendo las pautas recomendadas.

La persona que concurre a retirar la vacuna, deberá usar mascarilla (tapa nariz, boca y mentón) y guardar distancia, cumpliendo con las recomendaciones del MSP-SINAE.

La vacuna será entregada al titular, presentando la Declaración Jurada de existencias de DICOSE de 30 de junio del 2019, la Planilla de Control Interno de existencias y Planilla de control sanitario actualizadas, según los calendarios de entrega que se adjuntan.

Es importante recordar que al momento del retiro de las dosis, es necesario poseer elementos apropiados para que las vacunas no pierdan la cadena de frío y por ende su efectividad, esto es: conservadora con hielo o refrigerante en cantidad suficiente.

Entre el 15 y 31 de mayo de 2020, no se podrá realizar movimientos de bovinos menores de dos (2) años, ni eventos de concentración de bovinos (remates feria, exposiciones, etc.) Resolución Nº 108/020 de DGSG.

El MGAP recuerda que el buen manejo de la vacuna y su correcta aplicación, son imprescindibles para inmunizar a los animales y evitar la formación de abscesos, por lo cual la Dirección General de Servicios Ganaderos, recomienda la vacunación subcutánea

COMUNICADO A PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SALTO

El Servicio Ganadero de Salto y la CODESA Departamental informan a los señores productores que la estrategia de Vacunación de Bovinos menores de 2 años que pueblan su establecimiento se realice de acuerdo a las fechas asignadas a cada Seccional Policial.

Los productores que por alguna razón deban vacunar fuera de estas fechas, deberán solicitar autorización en la oficina del Servicio Ganadero, siendo la vacunación realizada por Veterinario Particular, no aceptándose vacunaciones parciales.

Los productores deberán levantar la vacuna en la oficina del Servicio Ganadero Zonal Salto, Calle Artigas 992, en el horario de 09:00 a 14:30 hrs o en los puestos de entrega únicamente en las fechas mencionadas.

Los establecimientos considerados de Vigilancia Prioritaria deberán ser vacunados por V.L.E.A y presentar certificado de vacunación ante este Servicio.

CRONOGRAMA

Seccionales y echas

10ª. 11ª. 12ª y 13ª 15 al 22 de Mayo de 2020.

14ª. y 15ª. 22 al 29 de Mayo de 2020.

16ª. 6ª. 7ª. y 8ª 29 al 4 de Junio de 2020.

3ª. 4ª. 5ª y 9ª 4 al 15 de Junio de 2020.

LUGARES DE ENTREGA

Secc. 10ª 15/05/2020 Pueblo Lavalleja: 9:00 a 14:00.

15/05/2020 Local Guaviyú de Arapey de 9:00 a 14:00.

Secc. 11ª 19/05/2020 Sarandí de Arapey de 9:00 a 14:00.

19/05/2020 Pueblo Fernández de 9:00 a 14:00.

Secc. 12ª 21/05/2020 Pepe Núñez de 9:00 a 14:00.

21/05/2020 Quintana de 9:00 a 14:00.

Secc. 13ª 21/05/2020 Carumbé de 9:00 a 14:00.

Secc. 12ª 21/05/2020 Paso de la Herrería de 9:00 a 14:00.

Secc. 13ª 25/05/2020 Paso de las Piedras de 9:00 a 14:00.

Secc. 14ª 25/05/2020 Vera de 9:00 a 14:00.

27/05/2020 Salón Comunal Paso Cementerio de 9:00 a 14:00.

27/05/2020 Establecimiento Ordeix de 9:00 a 14:00.

Secc. 15ª 29/05/2020 Local Valentín de 9:00 a 14:00.

Secc. 16ª 02/06/2020 Campo de Todos de 9:00 a 14:00.

Secc. 6ª 02/06/2020 Ceballos de 9:00 a 14:00.

02/06/2020 Parada Herrería de 9:00 a 14:00.

Secc. 7ª 04/06/2020 Constitución de 9:00 a 14:00.

04/06/2020 Saucedo de 10:00 a 13:00.

Secc. 8ª 04/06/2020 Belén de 9:00 a 14:00.

Secc. 9ª 09/06/2020 Comisaría 9ª de 9:00 a 12:00.

Secc. 4ª 10/06/2020 Hipódromo de 9:00 a 12:00.