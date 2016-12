El MGAP estuvo presente en un stand, en el marco del tercer encuentro sobre cannabis y cáñamo del Uruguay, que se realizó para informar y difundir su uso medicinal, terapéutico e industrial. Durante los tres días, se desarrollaron variados foros y muestras. El lunes 12, el Ing. Agr. Sergio Vázquez, en su calidad de asesor para la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, expuso en el foro sobre cáñamo industrial.

Durante las jornadas se analizó el potencial de esta planta, su rol en el mundo de hoy y el desarrollo de la industria en Uruguay. En este sentido, se informó sobre su versatilidad, ya que se considera una de las plantas más sustentables, dado que cuenta con variadas aplicaciones. Su reglamentación, y regulación abrió puertas para la innovación en nuestro país.

Integraron además, la mesa de diálogo: Stephen Clarke director de Heavengrown en México,Lic. Fabrizio Giamberini socio fundador de The latin American Hemp Trading, Ing. Ramiro Roselli en representación del Ministerio de Industria, energía y Minería y el Ing. Agr. Gerardo Camps Gerente del registro de cultivadores del Instituto Nacional de Semillas (Inase)

Vázquez dijo que la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP es quien otorga las autorizaciones en casos de importación, siembra, cultivo, cosecha, acondicionamiento, industrialización, comercialización y exportación. Destacó, además la importancia del concepto de cannabis no psicoactivo o cáñamo, reglamentado en el decreto 372/014. En tal sentido, expresó que son aquellas plantas o piezas de las plantas de los géneros cannabis, las hojas y las puntas floridas, que no contengan más de 1% de tetrahidrocannabinol (THC), incluyendo los derivados de tales plantas y piezas de las plantas. Las semillas de variedades de cannabis no psicoactivo (cáñamo) a utilizar, no podrán superar el 0,5% de THC. Camps informó sobre las posibilidades de la especie, ya sea para cruzar plantas y producir cultivos como se logra con cualquier otra especie vegetal. También, detalló los puntos que debe cumplir un cultivador: registrarse en Inase como semillerista y estar inscripto en el registro nacional de cultivares de cáñamo a través de la página web de Inase. Igualmente, se debe estar en el registro de propiedad de cultivares con sus particularidades.