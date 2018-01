Ayer el ministro Benech convoco a una reunión a productores lecheros agremiados en SOFRILS, que se llevará a cabo aquí en Salto.

Motiva su presencia la jornada de riego que realiza la estación experimental del INIA SALTO GRANDE, mañana viernes. Aprovecha la venida para reunirse con los tamberos para analizar la situación de la cuenca local.

En la tarde de ayer se disponían a juntarse los productores para definir la agenda de la entrevista con el ministro, y hoy por la mañana se reunían con productores de la Colonia Rubio. El tema obvio que estará presente es la baja de precios de la planta local a los remitentes; pero los productores también tienen desde hace algún tiempo un conjunto de necesidades que serán analizadas en la medida de lo posible en dicha reunión. Seguramente el ministro traerá novedades sobre el destino de la ampliación del fondo lechero en U$S 6. Millones. Es una sorpresa alentadora la actitud del ministro hacia el sector que en tan breve tiempo de su asunción se realice este encuentro, considerando que el espíritu generalizado de los remitentes a la planta local entienden que esta empresa busca desmotivar la producción zonal.

Tamberos nerviosos por baja de precio de LACTALIS

Mal antecedente puede motivar bajas de otras industrias.

La baja de $ 1 por litro de leche remitida, impulsada por el grupo francés LACTALIS en el mercado uruguayo, preocupa a los tamberos y es considerada un muy mal antecedente. En función de esta decisión, las demás empresas podrían bajar el precio de la leche a sus remitentes.

La baja del precio operada por este grupo es retroactiva al 1º de enero y quedó levemente por encima de $ 7 por litro para leche con índices de sólidos (grasa y proteína) promedio. El grupo francés justificó el descenso con las complicaciones que tiene para vender quesos en el mercado mundial y pone en duda la permanencia, reduciendo sus empleados. “La única noticia buena que hemos tenido fue el apoyo del Banco de la República Oriental del Uruguay a la empresa Pili, que se firmará a fin de mes”, aseguró el presidente de la Asociación Productores de Leche de Paysandú, Gerardo de Sousa. Según los datos del Banco Central, Pili tiene créditos morosos por US$ 40,6 millones, colocaciones vencidas por otros US$ 1,6 millones y préstamos por US$ 5,9 millones. A su vez, el Banco República es el principal acreedor. A eso hay que sumar las deudas con otros bancos. De Sousa sostuvo que los tamberos remitentes a Pili enfrentaban la incertidumbre de que la empresa bajara la cortina porque le cayó la remisión de leche, está endeudada y se juega a que salga el acuerdo comercial con CONAPROLE, donde esta empresa aportaría leche a façon a Pili. “El respaldo del BROU —ligado a que el acuerdo comercial salga para no ejecutarla— es un paso fuerte y la industria podrá trabajar como lo hacía antes”, dijo de Sousa

Gremio. Mientras el acuerdo comercial entre CONAPROLE y Pili todavía es una incertidumbre, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) decidió hacer un Plenario Extraordinario hoy, a la hora 11 en la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE. Los trabajadores evaluarán medidas como el trabajo a reglamento en toda la industria en la medida que no se solucionen los problemas de los trabajadores de Pili. A su vez, se evaluará la realización de un paro por 24 horas del gremio con movilización en la ciudad de Paysandú, pero también plantean que el PIT CNT reciba a una delegación de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea para informar acerca de los problemas laborales del sector. El gremio decidió desarrollar una campaña amplia de propaganda poniendo conocimiento de la población toda la situación compleja y conflictiva que viven los trabajadores del sindicato de la empresa láctea Pili. Se discutirá crear un Fondo Solidario, con el aporte de los afiliados a los sindicatos del sector, con la finalidad de atender situaciones complejas que pudieran generarse en el futuro. “Hay una complejidad en el agro y el sector lechero está encabezando esa complejidad, no se vislumbra una señal de mejora. La prueba está el planteo de LACTALIS de irse”, afirmó el presidente de los tamberos de Paysandú. (Fuente: El País)

Incorporan modificaciones al fondo de garantía para lecheros

Contemplará deudas no bancarias y se aumentará a US$ 36 millones.

Productores confían en que fondo de garantías que estudia el Parlamento reordene sus deudas. El Poder Ejecutivo introdujo dos modificaciones al proyecto que ya había enviado al Parlamento y que refieren a mejoras de la iniciativa que crea en fondo de garantías para el sector lechero. Por un lado incorpora asistir a las deudas no bancarias de los productores y por otro incrementa en US$ 6 millones el fondo que inicialmente fue previsto por un valor de US$ 30 millones en un plazo a cinco años de recaudación. El proyecto contempla ahora las deudas de los productores lecheros con el sistema financiero y la industria, así como con los proveedores de insumos y servicios, destacó a la prensa el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech, a su salida esta mañana de la reunión de las comisiones de Ganadería del Senado y de Diputados este martes. Especialmente se contempla la situación de los pequeños productores que por problemas de escala no habían podido recibir este tipo de asistencia financiera. Además había quedado sin atender las deudas no bancarias. Benech explicó que si el fondo no se utilizara en su totalidad, el proyecto prevé que se pueda usar para proyectos que tengan en cuenta la eficiencia productiva del sector lechero. Este instrumento habrá de recaudar alrededor de US$ 6 millones anuales que serán aportados por $ 1,30 de cada litro de leche fresca tarifada que se comercialice al consumo local, lo que se está reteniendo desde el momento que se aprobó la respectiva ley en octubre del año pasado. Los US$ 6 millones adicionales que aportará el Poder Ejecutivo serán provistos por Rentas Generales, explicó Benech ante una pregunta. Según el ministro el proyecto fue revisado teniendo en cuenta los planteamientos que hicieron oportunamente las gremiales de productores en su visita al Parlamento. (Fuente: El Observador)