El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana, Alejandro Gambetta y el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, fueron los encargados de inaugurar formalmente el nuevo campo del SUL que fue nombrado Mario Azzarini.

Fue un momento muy emotivo para el homenajeado así como para los técnicos y autoridades presentes, donde el presidente del SUL manifestó que la elección del nombre fue por votación ente funcionarios, directivos y consultas con las gremiales, a quienes se les solicitó que propusieran nombres, y quienes los proponían mandaban un seudónimo de manera que no sabían quienes habían la propuesta, luego hubo un comité que estaba formado por los expresidentes de la institución, el actual y el anterior gerente de la institución donde se evaluaron las diferentes propuestas que habían enviado, y de ese trabajo salió en forma unánime un nombre que fue propuesto a la comisión directiva del SUL, y también allí se aprobó de forma unánime es decir que fue un trabajo fácil, sencillo y muy democrático.

El campo fue denominado Mario Azzarini, quien Gambetta definió como “un excelente docente en la Facultad de Agronomía, el destino quiso que en el año 73 se tuviera que retirar por el golpe de Estado, pero hubo dirigentes, entre ellos José Víctor Zerbino, que tuvieron la visión de que esos excelentes técnicos que habían quedado en ese momento sin trabajo, traerlos a una institución que estaba con pocos años en la producción ovina y que pensaba desarrollar en ese momento lo que era la investigación en ovinos”. Destacó que Azzarini ha hecho muchos aportes a la producción ovina, como los trabajos en épocas de encarneradas, las esquilas pre parto, los primeros trabajos en ecografía en ovinos, los trabajos en las parascopías, los trabajos en ovejas melliceras, entre otros.

Gambetta expresó que fue un gran maestro que les enseñó muchísimo, que les enseñó el amor que hoy tienen por la oveja, así como el compromiso de muchas generaciones que se lo deben a él.

“La frutilla de la torta fue la creación del cordero pesado, que hoy parece algo sencillo, pero en aquel momento a esa categoría se le llamaba borrego, ahí Mario con otros colaboradores hizo un excelente trabajo para cambiar esa denominación, para crear una tecnología nueva de producción que existía en otros países, pero en Uruguay no, y para mostrar cómo con razas que existían en ese momento y existe hoy, se podía producir un cordero de mucha calidad como es el cordero pesado”.

Por este motivo el SUL entendió que nombrar a este campo con su nombre, era una buena forma de homenajear a un técnico que estuvo años aportando a la producción ovina, que estuvo años en el SUL y que es el reflejo de lo que quieren ser los técnicos del SUL; los que se fueron, los más veteranos que están y los jóvenes que entran que siempre dicen “no queremos admirar a Mario; queremos imitar a Mario, queremos ser como él en todos los trabajos que ha hecho”.

Asimismo resaltó Gambetta que lo más importante es lo que ha sido como persona, “porque este reconocimiento no es solamente al técnico Mario Azzarini, sino también a la persona, lo que ha sido como amigo, como colaborador, como docente y como capacitador”.