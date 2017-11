La Directora de la Dirección de Recursos Naturales del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) Mariana Hill participó en la Mesa- Debate sobre ley de riego convocada por la Comisión de estudiantes en lucha por la tierra y el agua (CELTA- FEUU) y el Centro de estudiantes de Ciencias (CECIEN), este lunes 20 en el salón de actos de Facultad de Ciencias.

En tal sentido, integraron la mesa Daniel Panario por Facultad de Ciencias, Rafael Terra por Facultad de Ingeniería, Nancy Espasandin Comisión Nacional en Defensa del Agua, Yerú Pardiñas ex Secretario General del Partido Socialista y Andrés Carbajales por Casa Grande.

Hill dijo acerca de las reformas a la ley de riego que propusieron en conjunto MGAP, MEFy el MVOTMA que se pretende transformar al Uruguay de un país que espera la lluvia a uno que la recibe, la almacena, la administra, la conduce y la aprovecha con responsabilidad ambiental.

La Directora de DGRN destacó el aumento en el rendimiento de los cultivos regados y sobre todo el control y disminución de la variabilidad en los estándares de producción. También detalló que el modelo de reserva de agua del tipo multipredial es el que permite el acceso a productores que de otra manera no tendrían acceso al riego. Agregó que el desarrollo rural inclusivo es un eje fundamental dentro del MGAP y el riego es un componente fundamental. En este sentido, informó que desde 2005 se institucionalizaron políticas diferenciadas para productores familiares. Durante los últimos 10 años se invirtieron en políticas diferenciadas más de 50 millones de dólares en soluciones para pequeños productores en agua y otros rubros, continuó. “Este propósito también se promueve modificando algunos artículos de la ley de riego”.

En cuanto a las reticencias que puedan generarse en torno a la gestión ambiental del proyecto, Hill aseveró que la ley actual no solo no modifica lo existente sino que lo mejora a través del otorgamiento de permisos, el requerimiento de los planes de uso y manejos de suelos obligatorios. y agrega evaluaciones ambientales estratégicas. “La represa no puede ser construida en cualquier lugar, hay que mover el mínimo de tierra posible para acumular la mayor cantidad de agua, por eso un productor chico no puede construir represa y no puede recurrir al riego”.

De los planes de uso y manejo de suelos surge que hay 1 millón y medio de hectáreas productivas, de los cuales se riegan 40 mil, por lo tanto hay gran margen para regar, sin embargo, desde el MGAP se estima que se llegarían a regar un mínimo de 80 mil a un máximo de 300 mil hectáreas. Mariana Hill enfatizó que desde hace años y previo a esta reforma han aumentado significativamente las importaciones de sistemas de riego como el pivot, por lo que la necesidad de regar está presente desde hace tiempo.