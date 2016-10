Consultados productores remitentes a la planta local, señalaban que no superaban los $8,30 de retorno por litro de leche producido. También indicaron que la empresa láctea zonal ha venido aumentando de a poco los precios para estar en los mencionados $ 8,30 como tope por la calidad exigida.

Con una primavera benigna los verdeos naturales ayudan a mantener la producción, remarcando que no tienen capital para retomar una escalada productiva haciendo las inversiones necesarias, con miras a un repunte importante de los precios en 2017. Ya que el castigo en las liquidaciones de la leche de hasta hace unos meses atrás, casi los deja fuera de concurso, prueba de ello fue la cantidad de tambos que cerraron en esta zona.

Estados del sur brasilero pedirán al gobierno que limite la importación de leche uruguaya.

Alianza Láctea Sur Brasilera encaminará un documento a diputados, senadores, gobierno y liderazgos del agronegocio nacional con pedidos considerados de emergencia.

El sector lácteo de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná le pedirán al gobierno un límite en la importación de leche, definiciones de cuotas para la adquisición de Uruguay y la prohibición de rehidratación de leche importada. La llamada Alianza Láctea Sur Brasilera encaminará en los próximos días un documento a diputados, senadores, gobierno y liderazgos del agronegocio nacional con tres pedidos considerados por el grupo como de emergencia.

En nota divulgada esta semana el sindicato de la industria de lácteos de Rio Grande do Sul (SINDILAT) afirma que las demandas fueron definidas en reunión realizada en Curitiba. “Alineamos temas que son urgentes para los tres estados”, afirmo el secretario ejecutivo de SINDILAT Darlan Palharini. El SINDILAT dijo además que debe ser publicada esta semana, por el Ministerio de Agricultura, la portería prohibiendo la rehidratación de leche en polvo que viene de Uruguay. (Fuente: Globo Rural –BR)

Precio de la leche al productor: setiembre 2016 subió en relación a agosto

En setiembre, el precio promedio al productor alcanzó $8,79, situándose por encima del valor de agosto (+0,4%). Si se mide en dólares, el precio al productor fue 30,5 centavos de dólar, registrando un aumento en relación a agosto (+0,8%). El tipo de cambio cayó -0,4% contribuyendo al incremento del precio medido en dólares en este mes.

En agosto 2016, el precio promedio al productor se situó +16% en pesos, y +16% en dólares por encima de agosto de 2015. En este período el tipo de cambio aumentó +0%.

Fuente: INALE, estimaciones en base a declaraciones de las industrias. (Fuente: INALE)

Remisión de leche a planta: setiembre 2016 cayó -12%

En setiembre, la remisión de leche a planta alcanzó 164,6 millones de litros, -12% abajo en relación a un año atrás.

La remisión acumulada en el año (enero-setiembre) fue 1.226,0 millones de litros, -13% inferior a la del mismo período de 2015.

Considerando los últimos 12 meses (oct15-set16), la remisión está -10% por debajo en comparación con igual período anterior. (Fuente: INALE)

El 28 comienza la Fiesta Nacional de la Leche.

Aunque conocida masivamente por su arroz con leche, la Fiesta Nacional de la Leche es mucho más que eso ya que incluye conferencias, muestra agroindustrial, concursos culinarios para niños hasta 12 años, exposición Holando, remate de ejemplares Holando y Jersey, parrilla criolla con asado con cuero a las brasas, pruebas de destreza criolla, danzas, grupos musicales, paseos guiados y vuelo en parapentes entre gran variedad de opciones.

El arroz con leche gigante se elaborará con más de 1200 litros de leche a fuego de leña.(Fuente: portal TodoElCampo)

Se prevé que el mercado mundial de queso supere 25 millones de toneladas

En los últimos años, el queso ha sido adaptado a las recetas modernas y debido a la amplia variedad de opciones, se ha introducido a diferentes platos. Esta comida solía ser un lujo que sólo unos pocos se podían permitir, ahora, se ha convertido en un ingrediente principal en la cocina y una merienda saludable para todos los días.

De acuerdo con un informe de Transparency Market Research, se estima que el mercado mundial de queso aumente de US $ 79,57 mil millones en 2012 a US $ 105,13 BN en 2019. Dado que se espera que el consumo mundial supere 25 millones de toneladas en el año 2020, de acuerdo con DSM, los fabricantes y productores de queso están buscando maneras para aumentar su eficiencia para satisfacer las demandas de los consumidores. DSM, una compañía global basada en la ciencia, creo DelvoCheese CT Taste con el fin de reducir el tiempo de maduración del queso en un 50%. El queso como un snack saludable podría ser considerado la mayor oportunidad para los jugadores en el mercado.

UTEC abrió preinscripciones para carreras vinculadas a la lechería en Colonia

El período de preinscripciones continuará abierto hasta el 17 de noviembre.

Licenciatura en Leche y Productos Lácteos

La Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos es la primera carrera en el país que forma profesionales universitarios para la industria láctea, con el fin de tener un rol protagónico en el procesamiento e industrialización de leche y productos lácteos, a través de proyectos de desarrollo e innovación.

Está orientada a los egresados de la Educación Media Superior interesados en formarse en el área de ciencia y tecnología aplicada a la industria láctea, con un fuerte componente de investigación, desarrollo e innovación en productos derivados de la leche.

Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera

El Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera es una carrera conjunta entre el Consejo de Educación Técnico Profesional/UTU y UTEC, orientada a formar profesionales con alto nivel de especialización en el manejo operativo/productivo de los Sistemas de Producción Lechera (SPL), con fuerte perfil en monitoreo y control del sistema productivo, gestión del capital humano y una visión global y espíritu de pro actividad, liderazgo, compromiso social y ética profesional.

La carrera se imparte en la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia de CETP-UTU en régimen de internado.