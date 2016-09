La exposición ganadera de Dolores abrió la zafra de comercialización de reproductores bovinos de 2016, con la venta de 36 toros de seis razas a un precio promedio de US$ 2.472.

En detalle, la actividad a cargo del escritorio Carlos María Monet concluyó con la venta de 16 reproductores Aberdeen Angus a un precio promedio de US$ 2.587,50; 11 Polled Hereford a US$ 2.391; tres Limousin a US$ 2.367; un Normada a US$ 2.500; tres Braford US$ 2.300; y dos Charolais que cotizaron a US$ 2.400 de media.

En la oportunidad el mercado se presentó trabajoso, pero se fue vendiendo, ante un público numeroso, cercano a las 200 personas, según informó uno de los cabañeros que participó de la actividad.

LA EXPOSICIÓN

En la pista el toro Copa de Honor de la raza Aberdeen Angus fue expuesto por Sociedad Ganadera San Salvador; el Segundo Mejor Toro por Sebastián Rodríguez Echaniz; y el Tercer Mejor Toro también fue de Sociedad Ganadera San Salvador.

El Lote Campeón Angus fue de San Salvador; el Lote Reservado Campeón fue de José Zugarramurdi; y el Tercer Mejor Lote de Rodríguez Echaniz.

El Mejor Toro Angus PO fue de Juan María González, expositor que también obtuvo los premios Segundo Mejor Toro PO, Premio Especial PO y Segundo Mejor Lote PO.

En Polled Hereford, el toro Copa de Honor y Segundo Mejor Toro fueron expuestos por Glencoe SG; mientras que el Tercer Mejor Toro fue de Omar Pagani. El Lote Campeón fue de Glencoe y el Lote Reservado Campeón de Pagani. El Premio Especial Polled Hereford PO fue de La Lucha SG.

La raza Limousin tuvo como toro Copa de Honor, Mejor Toro PO y Premio Especial PO a reproductores de Roberto Cravetto. El Segundo Premio fue para Fernando Carrasquera.

El toro Copa de Honor y Segundo Mejor Toro de la raza Normanda fueron de Javier Barcena; mientras que los premios de Tercer Mejor Toro y Primer Premio fueron para Fernando Castello; y Darwin Cortela logró un Segundo Premio.

Daniel Carle obtuvo el Premio Especial PO en la raza Braford.

Y en Charolais el toro Copa de Honor y Segundo Mejor Toro fueron de La Lucha SG.

