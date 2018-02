El precio promedio fue de 3.623 US$/ton. El índice global de precios descendió levemente en relación al evento anterior (-0,5%). Para LPE el precio promedio fue 3.246 US$/ton (+0,3%) y para LPD 1.832 US$/ton (-3,0%). El volumen ofertado fue inferior al del evento anterior (-8,7%). (Fuente: GloblaDairyTrade)

Los lácteos cortaron la racha de tres subas de precios en la segunda subasta de febrero de Global Dairy Trade. El índice de precios cayó marginalmente 0,5% en promedio, a US$ 3.623 por tonelada.

La subasta de la plataforma electrónica liderada por FONTERRA mostró resultados dispares por productos. Subas para leche en polvo entera, manteca y renato caseína. Y descensos para el queso Cheddar, la leche en polvo descremada y grasa anhidra.

Precio al productor aumenta en enero respecto a diciembre.

En enero el precio promedio al productor alcanzó 9,49 pesos registrando un aumento del 0,9% comparado con diciembre. Si se mide en dólares el precio al productor fue de 33 centavos de dólar registrando un crecimiento de un 2,1% en relación al mes anterior.

En enero 2018 el precio promedio al productor se situó un 5% por encima del del año anterior tanto en pesos como en dólares. (Fuente: INALE, estimaciones en base a declaraciones de las industrias)

Comienza la reglamentación del Fondo de Garantía para lechería

Futuro de empresas Coleme y Lactalis es incierto y preocupan las cuencas.

Hoy lunes, comienza a trabajar a nivel del Instituto Nacional de la Leche (Inale) la comisión que reglamentará el Fondo de Garantía, instrumento que intentará mantener de pie a la lechería uruguaya ante su creciente endeudamiento.

La semana pasada se hizo una primera reunión, donde participó el presidente del Inale, Ricardo De Izaguirre y autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca , así como de Economía y Finanzas, “Vamos a presentar a los consejeros del Inale algunas dudas que tenemos con el funcionamiento, para tener su aval y para determinar por qué línea de decisión transitar”, explicó De Izaguirre a El País.

Determinar quiénes serán los destinatarios —la ley puso un tope de 480.000 litros/año que las gremiales de tamberos critican—, algunos aspectos de la operativa y los plazos, son aspectos claves que tendrán que definirse en la reglamentación (decreto reglamentario) de la ley aprobada por el Parlamento.

El Fondo de Garantía es por US$ 27 millones, a los que se sumarán US$ 6 millones en fondos frescos para los productores más chicos, pero también se logró que esta herramienta abarque las deudas que mantienen los tamberos con bancos y proveedores de insumos.

El plazo primario que establece la ley para que este fideicomiso, surgido con parte del aumento de la leche al público, es de dos meses. En ese lapso se deberá tener lista la reglamentación.

Empresas. Mientras tanto, según confirmó el presidente del Inale, se apunta a clarificar el futuro de la empresa Coleme, que está endeudada y debe cuatro meses de remisión a sus tamberos, así como el futuro en Uruguay del grupo francés Lactalís, que apunta a importar productos desde Brasil. Cerró la fábrica de Salto y eliminó trabajadores en Cardona, argumentando que el mercado mundial de quesos se complicó y no tiene interés en producir en Uruguay, por lo que bajó abruptamente el precio de la leche.

“Se nos planteó que importarían productos de Brasil, que estarían monitoreando la continuidad del negocio en Uruguay”, afirmó De Izaguirre; Ahora se espera una reunión con el gerente general del grupo francés para ver su futuro.

Tras la baja abrupta del precio que hizo Lactalís en la cuenca de Salto, donde varios tambos analizan bajar la cortina, algunas empresas lecheras lograron remitir su producción a Pili (Paysandú).

Mientras tanto, la cuenca de la cooperativa Coleme (en Melo) sigue representando un dolor de cabeza para las autoridades y para los tamberos.

“Siguen los problemas. Dicen que van a tener definiciones antes de fin de mes, pero está complicada la situación, porque hay deudas de la leche de octubre, noviembre, diciembre y enero”, adelantó De Izaguirre. Son 28 los productores afectados y la empresa está captando unos 15.000 litros día.

“Esperemos que Coleme pueda continuar produciendo más allá de las deudas. De un acuerdo entre directivos, productores y trabajadores, dependen las soluciones”, advirtió el presidente del Inale.

La otra gran preocupación de tamberos y gobierno son los “capitales extranjeros que ingresan solo a captar leche. Nunca no nos dieron resultado”, afirmó De Izaguirre, recordando los daños que generó el retiro de la empresa Schreiber Foods y Parmalat, que estaba en manos de peruana Gloria. (Fuente: El País)

Seca en Nueva Zelanda recupera precio de leche en polvo entera

Estiman que es el rubro con más chance de mejorar precios del mercado en 2018

Se entiende que la recuperación del precio de la leche en polvo entera tiene su origen fundamental en la sequía que ocurre en Nueva Zelanda y ese será el factor determinante para que siga la mejora de ese valor este año.

Las condiciones de sequía en Nueva Zelanda han sido quizá el principal factor que viene determinando la mejora en los precios de la plataforma Global Dairy Trade, principal referencia de precios a nivel internacional, según informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

El referido instituto agrega que según estimaciones de la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda, se espera una caída de producción de 1,5% para este país. Hacia fines de 2017 hubo sequía, luego las lluvias de enero fueron escasas y se han sumado las altas temperaturas.Sin embargo, la caída de la producción de leche en Nueva Zelanda va a estar más que compensada por los incrementos en la Unión Europea. Por lo tanto, la mejora de precios de los commodities lácteos va a estar ligada a aquellos que se producen principalmente en Nueva Zelanda.

La leche en polvo entera es la que tiene más chances de mejorar los precios, dado que el 50% del comercio internacional de leche en polvo entera tiene origen en Nueva Zelanda. Pero, el sostenimiento y aumento del precio de este producto en lo que va de 2018 es consecuencia de la situación climática de Nueva Zelanda. (Fuente: El Observador)