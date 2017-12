Cotización de la leche en polvo entera subió 1,7%, en tanto la manteca bajó 11%.

La primera licitación de diciembre de la cooperativa Fonterra de Nueva Zelanda logró revertir las cuatro ventas anteriores con precios en caída, registrando un incremento promedio de 0,4% con relación a la venta anterior.

El hecho más destacado de la venta quincenal lo protagonizó la manteca, que tuvo un desplome en su precio promedio de 11%, respecto a la subasta anterior, y quedó en US$ 4.575 la tonelada.

La leche en polvo entera, el principal producto de la canasta exportadora de Uruguay, se comercializó a un promedio de US$ 2.830, con un aumento de 1,7%. A su vez la leche en polvo descremada promedió los US$ 1.774 la tonelada, lo que representó una suba de 4,7%.

Por otra parte, el queso Cheddar bajó su cotización 3,9%, al ubicarse en promedio a US$ 3.696 la tonelada.

Uruguay encuentra alternativas de colocación para los lácteos, tras caída en compras de Brasil

A pesar de que las compras brasileñas de lácteos volvieron a caer en noviembre, las exportaciones mostraron una recuperación respecto a un año atrás.

Las solicitudes de exportación de lácteos fueron de 25.247 toneladas por un valor de US$ 78 millones, de acuerdo a los datos de comercio exterior procesados por la Unión de Exportadores del Uruguay.

Los datos reflejan una suba interanual de 47% en valor respecto a los US$ 53 millones que ingresaron al país en noviembre de 2016 por venta de lácteos. Y una mejora en volumen de 22% respecto a las 20.674 toneladas enviadas al exterior hace un año atrás.

En el acumulado enero-noviembre los lácteos han sido el cuarto principal producto exportado por el país, medido en valor. Los ingresos por esas ventas totalizaron US$ 568,8 millones, una mejora de casi 8% respecto a los US$ 541, 7 millones en mismo periodo del año pasado.

En noviembre, las exportaciones de lácteos a Brasil volvieron a desplomarse con una caída de 68% de las ventas respecto a un año atrás, de acuerdo al reporte mensual del Instituto Uruguay XXI.

Principales destinos de los lácteos

En el acumulado del año cerrado noviembre Brasil, Argelia, Rusia y México fueron los cuatro principales destinos. La facturación por exportaciones de lácteos a Brasil fue de US$ 224 millones, 32% menos que los US$ 329 millones en igual periodo del 2016.

Argelia fue el segundo principal destino de los lácteos locales, con una participación de 19% sobre las ventas totales. Los envíos a ese país representaron US$ 101 millones, 160% por encima de los US$ 39 millones un año atrás.

Rusia trepó 40% entre enero y noviembre respecto a igual periodo del año pasado, con envíos que totalizaron US$ 60 millones.

México alcanzó los US$ 30 millones, y se espera que el monto sea mayor en 2018, de la mano de las negociaciones a nivel oficial llevadas a cabo en ese país en noviembre de este año. (Fuente: El Observador)

Ingresó al parlamento proyecto que crea Fondo de garantía para lecheros

El Poder Ejecutivo emitió este lunes el proyecto de ley que crea un Fondo de garantía para la reestructuración de deudas a largo plazo que tengan los productores lecheros, tanto con el sistema financiero como con las industrias. Según detalla el documento -que ya ingresó al parlamento- el tratamiento de las deudas con la industria se considerará en el caso de que los productores no tengan deudas bancarias o luego de que se haya acordado su reestructuración.

Los titulares del Fondo serán el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que “podrán ceder la retención para constituir un fideicomiso y que el Fondo podrá articular con el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera y el Instituto Nacional de la Leche”, detalla el documento. (Fuente: portal LECHERIA UY)

Recomendaciones de INIA para evitar el estrés calórico en vacas lecheras

Sombra, agua fresca y limpia, mojar los animales y evitar su movimiento en horas pico son algunas de las recomendaciones del INIA para el trato de vacas lecheras en días de calor.

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuario (INIA) La Estanzuela publicó en su página web el documento Recomendaciones de INIA para aliviar el estrés por calor en vacas lecheras, una serie de sugerencias ante los pronósticos de alta temperatura y humedad en todo el país. El texto recuerda que del 5 al 12 de diciembre se esperan situaciones de alta temperatura y humedad en todo el país.

“El Índice de Temperatura y Humedad, conocido como ITH, es un índice que se calcula en base a la temperatura del aire y a la humedad relativa y permite caracterizar el ambiente. Las vacas lecheras de alta producción se ven afectadas cuando el ITH supera un valor de 68”, expresa el INIA y proporciona diez recomendaciones que son las siguientes:

Proveer a los animales de sombra (idealmente 4,5 m2 por animal) entre las 10 y las 17 horas.

En caso de no tener sombra permanente en el corral de espera, colocar una sombra provisoria para hacer frente a estos episodios.

Asegurar el acceso a agua limpia, fresca y en cantidad adecuada según el número de animales. Siempre es mejor bebederos con capacidad suficiente, pero con rápida recarga para asegurar agua fresca.

Si se cuenta con aspersores y ventiladores utilizarlos. En caso de no contar con ellos, se puede mojar a los animales con una manguera de baja presión en el corral de espera. Es importante evitar que el agua alcance la ubre (en la medida de lo posible).

Es importante no amontonar animales. Se recomienda dividir el lote para evitar que estén mucho tiempo apretadas en el corral de espera.

Evitar movimiento de animales en las horas de mayor temperatura.

Evitar prácticas que impliquen movimiento y encierro de animales, como pesadas o dosificaciones, en las horas de mayor temperatura.

Observar a los animales para detectar precozmente signos de estrés calórico (disminución del tiempo de rumia y descanso, menor consumo de materia seca, caída de la leche, aumento de la frecuencia respiratoria, jadeo y babeo, disnea, decúbito por tiempo prolongado).