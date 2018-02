Montevideo, 21 feb (EFE).- El ministro de Ganadería, Agricultura y pesca de Uruguay, Enzo Benech, aseguró hoy que el Ejecutivo mantendrá su “compromiso” de diálogo con los productores rurales y adelantó que convocarán más mesas de diálogo pese a la baja de los autoconvocados.

“Es muy difícil atender y contemplar a todo el mundo. Yo no hago ningún juicio de valor, pero sí digo que nuestro compromiso es trabajar y que el ambiente está dispuesto: el que quiera venir, que venga”, subrayó el ministro durante una rueda de prensa en Montevideo. Respondió así a los productores rurales que conforman el grupo “Un solo Uruguay”, que comunicaron hoy su decisión de retirarse de las negociaciones con el Gobierno hasta que este “plantee medidas concretas de alcance general”.

Benech indicó que están en su “derecho a no asistir” si consideran que las medidas de apoyo a los sectores productivos tomadas desde la primera reunión del pasado 29 de enero “no son suficientes” o simplemente “no están de acuerdo”.

Asimismo, el ministro insistió en que hubo un buen ambiente de trabajo en las últimas reuniones en torno al problema agropecuario porque, a su juicio, llegaron a “diagnósticos compartidos” y a “propuestas concretas que ya están vigentes”.

Sin embargo, Benech lamentó que ese “buen clima” no se reflejase a la salida del presidente, Tabaré Vázquez, de la reunión que se realizó el pasado 19 de febrero, cuando estuvo cerca de quince minutos respondiendo y discutiendo con productores y colonos que le increparon en plena acera.

“Sabemos que es una situación muy difícil, pero aquí magia no hay (…) y con respeto y compromiso no hay ningún problema, pero a los gritos no se puede”, remarcó el jerarca. EFE

Policía uruguaya dice que la detención de homicida de cajera se hizo “rápido”

Montevideo, 21 feb (EFE).- La Policía uruguaya destacó que los investigadores actuaron con rapidez en la búsqueda del hombre que asesinó a una empleada de un supermercado de Montevideo y se suicidó al verse rodeado por los efectivos, informaron hoy fuentes policiales.

El jefe de esa fuerza de seguridad de Montevideo, Ricardo Pérez, dijo a la prensa que si bien la Policía “siempre siente la presión social” ante casos como el del homicida que se quitó la vida este martes al ser encontrado, en esta oportunidad el apoyo de la sociedad colaboró en la rapidez de la búsqueda.

“Lo que nosotros tuvimos de la sociedad (en este caso) fue la colaboración en alguna información o algún dato que nos permitió avanzar mucho más rápido de lo que pudimos avanzar en otros procedimientos”, acotó Pérez.

Asimismo el jefe policial señaló que mediante elementos obtenidos a partir de las cámaras de videovigilancia y de una ampliación del equipo de investigación que buscaba al criminal apodado “El Kiki” se pudo determinar que actuó solo y dar con su paradero.

Con respecto al suicidio del criminal, Pérez manifestó que si bien la Policía “nunca puede imaginarse el final de un hecho” se debe tener en cuenta que el delincuente era “muy violento” en sus acciones.

“El propio equipo tenía muy claro la peligrosidad y la violencia. Tengamos en cuenta que él había amenazado de muerte a su propia madre y al abuelo de Alison (su primera víctima mortal en diciembre de 2017)”, apuntó el jerarca.

“Nosotros sabíamos que estábamos enfrentando a un delincuente muy violento y su propia violencia la usó sobre sí mismo”, concluyó.

El pasado sábado, “El Kiki”, que tenía antecedentes penales por porte de arma de fuego ingresó a un supermercado de Montevideo, amenazó con un revólver a los empleados del local y exigió el dinero de la recaudación.

Según el parte policial, antes de emprender la huida, el sospechoso efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en la cajera, quien murió, y otro en el tórax del guardia de seguridad, quien se encuentra hospitalizado.

EFE