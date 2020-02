POR: SARA FERREIRA

Desde el Centro de Convenciones en Punta del Este

Desde el Centro de Convenciones de Maldonado, Punta del Este, se realizarán hoy dos remates destacados.

A partir de la hora 11.00, con transmisión en vivo por Tv Cable, Internet y streaming de voz, las firmas integrantes de Plazarural llevarán adelante el remate denominado Calidad Angus, con una oferta de 2.545 vacunos, todos ganados Angus con certificación avalada por la Sociedad de Criadores de la raza.

Para este evento, las condiciones son: 90 días libres de intereses para el pago.

Para los vientres preñados, el plazo puede ser de hasta 180 días o de seis meses para quienes cuenten con el crédito ya concedido por el Banco de la República.

El BROU, que administra los negocios, puede conceder mayores créditos, que llegan hasta cuatro años, de acuerdo con las categorías del lote que se adquiere.

Mediante la preoferta, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberán realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado.

Además, los compradores tienen la posibilidad de utilizar el Fideicomiso de garantía de Plazarural, así como la herramienta del Remate Asegurado, el seguro acordado por el consorcio con la empresa MAPFRE.

GALA ANGUS

A partir de las 19 horas, en el mismo lugar, se realizará la 15º edición del remate Gala Angus, que realiza la Sociedad de Criadores con Zambrano y Scotiabank, el cual “está absolutamente consolidado en el cronograma agropecuario del país, y es el primer evento Angus”, aseguró el Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal a Rurales El País.

La oferta es de 15 vientres que son la punta de la pirámide de la genética del país”.

Nadal destacó que de este remate “han salido Grandes Campeonas, por lo que dijo es “apostar a la genética en el país más ganadero del mundo”.

Por su parte el rematador Gerardo Zambrano recordó que “cuando empezamos esto, hace 15 años, el desafío era que los cabañeros pusieran en pista lo que ellos quisieran comprar y no lo que quisieran vender”. Comentó que el éxito hizo que empezaran la venta de los 50%, algo nuevo en el país, “y fue la mejor garantía que la cabaña se quiere quedar con esa genética y por eso sólo ofrece la mitad”.

Por su parte Luis Fernández, que era presidente hace 15 años, recordó que “como todo que recién comienza hay incertidumbre, hubo quienes apoyaron desde el principio, otros, a medida que se fue afianzando la Gala, también lo hicieron”. Y mencionó que dos cabañas han estado en los 15 remates: Frigorífico Modelo y El Yunque. “En 2006 costaba conseguir animales, después hubo que hacer inspecciones para ver cuáles iban y cuáles no porque excedía el cupo. Hoy está totalmente impuesto, la gente acostumbrada al nivel”, dijo Fernández.

Alberto Noria, de Scotiabank dijo que la financiación será la de siempre con 12 cuotas libres, o 180 días.

Alejandro Zambrano informó que son 15 lotes de los cuales algunos se vende el 50% y otro en venta vertical, además preñeces de donantes importantes y las principales casas de genética hacen donación de semen para rematarse a beneficio de la Sociedad de Criadores.

50% DE DOS DESTACADOS ANIMALES DE BAYUCUÁ

La cabaña salteña, Bayucuá de la familia Mattos, participará nuevamente del evento, con la venta de dos destacadas vaquillonas; se trata de

«Bolena», que es hija de «Bamba», la Miss Angus of the World y Gran Campeona del Prado 2014, con «Courage», «una ternera sumamente completa, profunda, musculosa, muy linda de ver, con buena cabeza y excelentes EPD», así lo destacó María Mattos, integrante de la cabaña y «Pandora», otra ternera Courage pero con una madre «Premium Beef», «realmente muy destacada, larga, femenina».

PARTICIPAN DE LA PRÓXIMA EXPO PRADO

Las vaquillonas vuelven a la cabaña, donde se seguirán preparando para la Expo Prado, sin costo para el nuevo socio de Bayucuá.