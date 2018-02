Por Silvia Rizzo

Si siempre ha querido tener una huerta en casa, en este espacio podrá encontrar todas las ideas y secretos para comenzarla.

Le sugiero ir recopilando la información, para tenerla siempre a mano.

Sembrar un huerto es una tarea apasionante que, al contrario de lo que cree la mayoría de las personas, no requiere de mucho espacio, ni tiempo. Sólo basta tener ciertas precauciones en cuanto a la selección de especies a cultivar, para que se adapten a su hogar, gustos y estilo de vida.

Lo primero que se debe definir, es el espacio con que se cuenta y sus dimensiones: patio, jardín, balcón, terraza, pared, ventana…

Tiene que estar ubicado en un lugar protegido de los fuertes vientos, recibir luz solar directa al menos 6 horas al día (ahora, en pleno verano, conviene tener media sombra entre las 11 y 16 hs) y encontrarse fuera del alcance de las mascotas, para evitar que dañen los cultivos o que los contaminen con sus deshechos.

Los contenedores son tan variados como los gustos, posibilidades, funcionalidad y estética de quien siembra. Se pueden utilizar macetas, botellas, bidones, baldes de pintura, cubiertas… o delimitar un espacio en el piso.

Deben tener entre 25 y 30 cm de profundidad. Si lo hace en el piso, no remueva la tierra, sino que delimite el cantero con tablas o botellas, y sembrará del nivel del suelo para arriba. Todo recipiente debe estar limpio, sobre todo de pesticidas, o derivados del petróleo. Asegúrese de que posean orificios en su base, para que drene el agua.

Si recién está incursionando en esta actividad tan gratificante, le recomiendo comenzar con un espacio reducido (no más de 0,80 por 1,50 m), o con hasta diez macetas, e ir incorporando otras, a medida que vaya adquiriendo práctica y confianza. Tenga en cuenta sus capacidades de movimiento para que le resulte cómodo y placentero el trabajo. Por ejemplo, ubique las macetas a su alcance, sobre una mesa o estantería.

Las herramientas básicas que facilitan las tareas son: regadera, guantes, pala, escardillo y rastrillo. El tamaño dependerá de la superficie a cultivar. Si planta en masetas, se pueden sustituir por utensilios que ya no utilice (de la cocina, por ejemplo).

El sustrato puede comprarse preparado, o hacerlo de la siguiente manera:

5 partes de Tierra (puede ser de macetas viejas en desuso, del jardín…) Siempre asegúrese de que no se haya usado en ella fertilizantes o mata yuyos.

4 partes de composta, abono de vaca, oveja o lombrices.

1 parte de arena.

Mezcle bien y coloque en los recipientes.

Para comenzar eficazmente y con grandes satisfacciones desde el principio, puede comprar plantines a algún vecino o conocido que tenga huerta orgánica.

e recomiendo `para esta época calurosa del año, las siguientes especies: ciboulette, orégano, tomillo, albahaca, menta, romero, boldo, lechuga, rúcula y espinaca.

En posteriores entregas, profundizaremos cada aspecto a tener en cuenta.

Si desea realizar alguna consulta o sugerencia, puede enviar un correo electrónico a:

silviarizzo@gmail.com le responderé en las próximas publicaciones.